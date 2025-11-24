Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp Türkiye'ye geri getireceklerini belirtti.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, istihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ve Asayiş Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdürdüklerini kaydeden Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle kırmızı bültenle aranan M.Ç, S.G, V.Y, A.S.Ö, O.K, G.A, G.A. ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A'nın yakalandığını, Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını ifade etti.

"Çocuğu kasten öldürmeye azmettirmek, kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından kırmızı bültenle aranan M.Ç, "kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranan S.G. ve "cinsel suçlardan" kırmızı bültenle aranan V.Y'nin Almanya'da yakalandığını bildiren Yerlikaya, iadesi sağlanan diğer suçlulara ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. Amerika Birleşik Devletleri'nde, 'Çocuğun nitelikli cinsel İstismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. Arjantin'de, 'Kasten öldürme, 5607 Sayılı Kanuna muhalefet' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. Bosna Hersek'te, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli yağma (5 kez), 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle aranan G.A. İran'da, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından ulusal seviyede aranan E.A.Ü. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan K.A. Yunanistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Bakan Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, milletin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.