TC Kimlik Numarası:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sahip olduğu 11 haneli benzersiz bir numara.

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi resmi kimlik belgelerinde yer alır.

Kişisel işlemlerde, başvurularda ve idari işlemlerde kullanılır.

Yabancı Kimlik Numarası:

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere verilen 11 haneli benzersiz numara.

Oturum belgesi, çalışma izni gibi belgelerde yer alır.

Yabancıların Türkiye'deki işlemlerinde kullanılır.

Vergi Kimlik Numarası:

Gerçek kişiler için 11 haneli, tüzel kişiler için 10 haneli benzersiz numara.

Vergi, SGK, banka ve diğer mali işlemlerde kullanılır.

Bu numara/kod, kişisel bilgilerin doğru şekilde ilişkilendirilmesi ve işlemlerin takibi için kritik öneme sahiptir. Resmi kimlik belgelerinde yer alan bu numara, kişinin tanımlanması ve çeşitli işlemlerde kullanılması açısından önemli bir referanstır.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi