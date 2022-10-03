En Hamarat Benim Lalegül Kimdir?

Hafta içi ekranlarının en sevilen yemek yarışması izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni yarışmacıları merak ediliyor. Peki İlk hafta yarışmacısı Lalegül kimdir?

EN HAMARAT BENİM LALEGÜL KİMDİR?

İlk gün yarışacak olan yarışmacısı enerjili ve hamarat olduğunu iddia etti. 26 yaşındaki yarışmacı menüsünün zor olduğunu ve yarışmayı kazanacağını belirtti. Bakalım ilk hafta yarışmacısının performansı nasıl olacak? Büyük ödülün sahibi olacak mı?