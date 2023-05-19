Dijital içerik üreticisi, YouTube üzerinden yayın yapan Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'un 'Mevzular Açık Mikrofon' programına konuk olacak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa ne zaman katılacağı da belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra sosyal medya hesabından açık bir mektupla Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu "Mezular Açık Mikrofon" programına davet etmiş bu daveti karşılık bulmuştu.

Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana Millete hayırlı olsun."