Karı koca Van ve Hakkari’den başkan adayı oldu Biri Hakkari’de biri Van’da Belediye başkan adayı oldu. Çift iki ayrı ilde belediye başkanı seçilebilmek için mücadele edecek.

Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) Tüm Türkiye’de olduğu Van ve ilçelerinde başkan adaylarını açıkladı.

KIRAN ÇİFTİNİN BİRİ HAKKARİ BİRİ VAN’DAN ADAY OLDU

Tüm Partiler Adaylarını açıklarken, Van’daki adayları içerisinde en çok dikkat çeken adaylar Kıran Çifti oldu.

Van Büyükşehir Belediye başkan adayı Av. Abdulmenaf Kıran olurken, eşi Zelal Kıran ise Hakkari Belediye başkan adayı oldu.

KARI-KOCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YARIŞINDA

Hak ve Özgürlük partisi önceki gün aday listesini açıkladı. Geçtiğimiz seçimde Van Milletvekili Adayı olan Abdulmenaf Kıran bu kez Van büyükşehir belediye başkan adayı olurken eşi Zelal Kıran ise Hakkari’den belediye başkan adayı olarak gösterildi.

Van’daki Hak-Par’ın diğer adayları ise, İpekyolu Fahri Orman, Tuşba Mehmet Hakkı İdağ, Edremit Aydın Ukay, olurken meclis üyeliklerine Muradiye’de Sedat Hasar, Edmerit Zeynep Sarıbulak ve Gürpınar Cevdet Çağlı seçildi.

ABDULMENAF KIRAN KİMDİR?

HAK-PAR Van Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Arb. Av. Abdulmenaf KIRAN’ın özgeçmişi.

1963 yılında Diyarbakır iline bağlı Silvan ilçesinde doğdu. İlk ve Orta okulu Silvan yatılı Bölge okulunda okudu. 1985 yılında Diyarbakır Çevre sağlık Meslek Lisesini bitirdi. Aynı yıl girdiği Üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

1989 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümüne başladı.

2017 yılında Uluslararası İlişkileri bitirdi.

2019 yılında Açık Öğretim Fakültesi Felsefe bölümüne başladı. 4. Sınıfta iş yoğunluğu ve siyasi faaliyetler nedeniyle ara verdi.

1997 yılında Van iline yerleşti. O tarihten beri Van Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalışıyor. 2014 yılından beri aynı zamanda Arabuluculuk da yapıyor. Evli ve 5 çocuk babasıdır. 2002 yılından beri aynı zamanda Hak ve Özgürlükler partisinde aktif siyaset yapıyor.

ZELAL KIRAN KİMDİR?

Hak ve Özgürlükler Partisi Hakkari Belediye Başkan Adayı Zeliha KIRAN

1979 Van doğumluyu. İlk ve orta öğrenimini Van’da okudu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde, Adalet Yüksek Okulu mezunudur.

Rahmetli Dengbej Gaz’ın’ kızıdır. Zelal ismiyle şiirler yazıyor. Şiirlerinden mansiyon ödülü alan oldu. Uzak Yolların Hasreti ve Şiirim Sensin isimli iki şiir kitabı vardır.

Hak ve Özgürlükler Partisinde siyaset yapıyor. Halen Hak ve Özgürlükler Partisinde Genel Başkan yardımcısı olan Kıran 31 Mart seçimlerinde Hakkari Belediye Başkan adayı oldu Evli ve 3 Çocuk annesidir.