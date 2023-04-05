WanHaber - Mehmet Salih Giyci

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, WanHaber'e özel açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerin önemine değinen Karabıyık, ''Ülkemiz için çok önemli bir seçimdir. Tek temennimiz sağduyu içerisinde bu seçimi atlatmaktır'' ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu bir rüzgar var

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendiren Karabıyık,''Adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu bir rüzgar var. 6 parti ile birlikte Millet İttifakı çatısı altında seçime girersek şansımız daha yüksek olacaktır. Diğer Millet İttifakı'nın birleşenleri ile bu konu da aynı görüşteyiz'' ifadesine yer verdi.

HDP'nin desteği olacaktır

HDP'nin Millet İttifakı'na destek vereceğini söyleyen Karabıyık,''HDP'nin desteği vardır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP genel merkezini ziyaretinden sonra açıklandı. HDP, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday çıkarmayacağını ve adayını geri çektiğini söyledi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı seçimleri için HDP'nin desteği olacaktır.

Seçimlere kısa bir süre kalması ile birlikte saha çalışmalarına başlayacaklarını belirten Karabıyık, “Genel merkezlerimiz yani bu Millet İttifakı'nın genel merkezleri bize bir seçim takvimi hazırlayacaklar. Biz bu seçim takvimini bekliyoruz. Van özelinde genel merkezler ortak bir karara varmışsa ortak bir çalışma yürüteceğiz” dedi.

HÜDA PAR'ın Cumhur ittifakı'na katılmasını değerlendiren Karabıyık, “Hüda Par siyasi bir partidir. Bunda herhangi bir sorun görmüyorum. Türkiye'de 163 bin 326 seçmeni olan 100 bin seçmeni olan bir Parti'nin Cumhur İttifakı'na böyle istediği şartların vermesi milletvekilliği taleplerinin karşılanması ve diğer 30'a yakın maddenin karşılanması bize bunu gösteriyor. Demek ki iktidar partisi 100 bin oyu olan bir Parti'ye bile bu kadar cömert davranıyorsa istediği her şeyi veriyorsa artık bu bitmiştir” dedi.