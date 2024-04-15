Van'ın Çatak ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 100 metre yükseklikteki kayalıklardan çıkarak aşağıya doğru inen Kanispi (Beyazsu) Şelalesi görenleri hayran bırakıyor.

Van'a 75 kilometre uzaklıkta Çatak merkeze ise 5 kilometre mesafede bulunan şelale her yıl Nisan ayında başlayıp 3 ay boyunca akarak güzel bir görüntü oluşturuyor.

Mayıs ayı sonunda çok gür bir şekilde akmaya başlar ve Ağustos ayı ortalarında azalmaya başlar. 100 metre yükseklikteki kayalıklardan çıkarak aşağıya doğru beyaz köpükler oluşturarak inen su, görenleri hayran bırakıyor.

Akarken oluşturduğu süt beyazı renginden dolayı beyaz şelale anlamına gelen Kanispi isminin şelale, özellikle yaz aylarında sıkça ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor. Kanispi Şelalesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle kesin korunacak alanlar listesine alınmıştı.