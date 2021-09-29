2021 CTE İnfaz Koruma Memuru Alımı (Gardiyan Alımı) Gardiyan Alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Gardiyan Alımı başvuru Şartları neler?

Binlerce kişi memur olabilmek adına takip ettiği 2021 CTE İnfaz koruma memuru alımı sabırsızlıkla beklemektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak alımda İnfaz koruma memuru 2021 alımları merakla beklenmekteydi. Adalet bakanlığı alımında en son başvurular Şubay ayında yapılmış olup bu süreçten sonra eksilen kadroların doldurulması amaçlanmıştı.

Çokça kişi tarafından memur olabilmek için merakla beklenen 2021 CTE İKM (İnfaz koruma memuru alımı) ilanı sabırsızlıkla beklenmektedir. Adalet Bakanlığı bünyesinde alınacak olan İnfaz koruma memuru son başvurular ise şubat ayında yapılmıştı. Bu nedenle eksik olan kadrolar için de yeniden İnfaz koruma memuru alımı beklenmektedir. Peki 2021 İnfaz koruma memuru alımı ne zaman? İnfaz koruma memuru alım ilanı ve şartları için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

İKM başvuruları olarak 12 Mart tarihinde tamamlanmış bu süreç ardında ise gözler sonuçlara çevrildi. Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı İKM başvuru sonuçları ise Nisan ayında açıklandı ve bu süreçte binlerce kişi hayalinde ki memur olma sevincini yaşadı. 2021 in sonlarına doğru geldiğimiz de binlerce kişi eksilen kadrolara ne zaman alım yapılacağını ise merak etmektedir.

İnfaz Koruma Memuru Nasıl Alınır?

Alınacak personel sayısına bağlı olarak infaz koruma memur uygulamalı sınav tarihleri olarak sınavı yapacak komisyon Başkanlığı sayesinde belirlenen başvuru yapılan sınav merkezi yanı sıra aynı zamanda burada gerçekleştirilen aşamalar da resmi internet sitesinde ilan edilmektedir. Aynı zamanda sözlü ve uygulamalı sınava katılma hakkı elde edemeyen kişiler ise Adalet Bakanlığı sitesi üzerinden itiraz da bulunabilirler. İKM alımlarında her komisyon başına 3 katı aday çağrılmaktadır.

İlanın yayınlanması ile anlık olarak sitemizde sunulmaktadır.

Kaynak:kamupersonelialim.com