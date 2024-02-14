Tüm dünyayı etkisi altına alan hastalık ülkemizde de en büyük ölüm sebepleri arasında. Bazı iller ise bu oranlarda yükseklik gösteriyor. Bu iller, dolaşım sistemi ölümlerinde öne çıkarken, bazılarında ise oranlar diğerlerine göre çok daha düşük.

Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek ve en düşük olduğu iller TÜİK verilerine göre listelendi.

İşte dolaşım sistemi nedeniyle en çok ve en az ölümün yaşandığı şehirler...

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINDAN ÖLÜMLERİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

10 - SİİRT - %40

9 - DENİZLİ - %40,2

8 - BİLECİK - %40,6

7 - YOZGAT - %41,4

6 - AYDIN - %41,4

5 - KIRIKKALE - %42,4

4 - AFYONKARAHİSAR - %43,8

3 - BALIKESİR - %44

2- KIRŞEHİR - %46,4

DOLAŞIM SİSTEMİ NEDENİYLE EN ÇOK ÖLÜMLERİN GÖRÜLDÜĞÜ İL

1- ÇANAKKALE - %47

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

10 - IĞDIR - %32,2

9 - MUŞ - %32,2

8 - GÜMÜŞHANE - %31,8

7 - KOCAELİ - %30,9

6 - ESKİŞEHİR - %30,7

5 - KAYSERİ - %30,1

4 - VAN - %29,8

3 - İSTANBUL - %28,8

2 - AĞRI - %27,5

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI KAYNAKLI ÖLÜMLERİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İL!

1 - KİLİS - %25,5