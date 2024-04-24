Van'da uzun süredir bazı esnaflar, seyyar satıcılar ve duyarsız araç sürücülerinin işgal ettiği kaldırımlarda yürümek işkence halini almış durumda. Bazı esnafların sattıkları ürünleri kaldırımlarda teşhir etmesi, bazı seyyar satıcıların ise tablalarını kaldırımlar üzerine bırakarak alışveriş yapmasının yanı sıra, yine duyarsız araç sürücülerinin bir bölümü de araçlarını kaldırımlar üzerine park ediyor.

Böyle olunca haliyle vatandaşlar kaldırımlarda yürüyemiyor. Son zamanlarda yol üstündeki inşaatlarda çalışmalardan dolayı kaldırımların büyük bölümü kapatılıyor. Vatandaşlar ise 20-30 santimetrelik bölümleri kullanmak mecburiyetinde kalıyor. Daha önce de yerel basında gündeme gelen şikâyetlere yetkililerin kulak tıkadığı görülüyor. Vatandaşlar söz konusu sorunun çözümünü isteyerek, "Van'da yıllardır bu kaldırımlarda yürüyemez duruma geldik. Bazı esnaflar sattıkları malları kaldırımlara yığıyor. Bazı seyyar satıcılarda tablalarını kaldırım üzerine çıkarıyor.

Zabıtalar bu duruma genelde kayıtsız kalıyor. Yine bazı araçların kaldırımlar üzerine park edildiğine şahit oluyoruz. Şimdi bir de bunlara inşaat çalışmalarından dolayı kapatılan kaldırımlar eklendi. Vatandaşlar ne yolu, ne kaldırımı kullanabiliyor. Kaldırımların hemen yanında yol kenarlarında zaten araçlar park etmiş durumda. Yolun ortasında da yürünemeyeceğine göre vatandaş elbette kaldırımı kullanmak istiyor.

Bu sorunlardan dolayı kaldırımlar da kullanılamayınca, sinir kat sayıları artıyor. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını arzu ediyoruz" şikâyetinde bulunuyor. Son zamanlarda ana caddelerdeki kaldırımlarda işportacı ve seyyar arabalarda satış yapılmasına göz yumulduğu da dikkatlerden kaçmıyor. Yeni seçilen belediye yönetimlerinin, söz konusu kaldırımları işgal edenlere, 'kendi seçmeni' veya 'oy deposu' olarak baktıklarından dolayı görmezden geldiği ifade ediliyor.



