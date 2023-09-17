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uruluşundan bu yana CHP’ye eklemlenen, birçok büyükşehirde seçime girmeyip CHP adaylarını destekleyen, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP liderinin peşine takılan ve her defasında hezimet yaşayarak HDP’nin bile gerisine düşen İyi Parti’de yerel seçim karmaşası devam ediyor.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek seçimlerde 81 şehir 922 ilçede aday gösterme stratejisiyle çalışma yaptıklarını açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin kalesi İzmir’de adayını kamuoyuna ilan etmesine rağmen, CHP’nin ittifak neticesinde kazanabildiği İstanbul ve Ankara gibi illerde henüz hiçbir adım atmadı. Bir kesim, İyi Parti’nin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bütün kritik noktalarda güçlü adaylar çıkarıp “mağlubiyet” algısını tersine çevireceği görüşünü paylaşırken, önemli bir kesim ise Akşener’in blöf yaptığını ve “aday pazarlığı” masasına oturmadan önce el yükseltme hamlesi gerçekleştirdiğini savunuyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A NASIL MUHALEFET EDECEK?

Fakat hangi ihtimal gerçekleşirse gerçekleşsin Akşener’in önünde büyük bir problem var…

Siyasi analistler, İyi Parti’nin İstanbul ve Ankara’da CHP’ye rakip aday çıkarması durumunda Akşener’in soru ve sorun yumağıyla karşılaşacağını vurguluyor.

İyi Parti lideri Akşener’in 4 yıldır belediyelerde başarı çıtası olarak gösterip, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı yapmaya çalıştığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’a karşı aday çıkarırsa nasıl bir seçim kampanyası yürütecek?

İyi Parti’nin adayı Ankara ve İstanbul’da hangi yapılmayanı yapmayı vaat edecek?

İyi Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları, mevcut yönetimlerin hangi icraatını kötüleyecek?

İmamoğlu ve Yavaş’ın İBB ile ABB’ye tekrar başkan yapılmaması için çalışma yürütmeye hazırlanan İyi Parti, bu iki ismi Türkiye’ye başkan olmaları için neden dayattı? Türkiye’nin yönetimi, İBB-ABB’nin yönetiminden daha mı değersizdi?

Bütün bu soruların seçim sürecinde Meral Akşener ve İyi Parti’ye eleştiri okları olarak yansıyacağı öngörülüyor.

DÖNMÜŞTÜ… YİNE DÖNECEK Mİ?

Daha önce 6’lı masadan kalktığında CHP ve medyasının ağır söylemleriyle karşılaşıp direnç gösteremeyen Meral Akşener’in yerel seçim sürecindeki aleyhte kampanyaya nasıl tavır alacağı merak konusu.

Akşener’in tutarsız duruşunun İyi Parti seçmeninde nasıl karşılık bulacağı ve İyi Parti’nin büyükşehirler başta olmak üzere bütün kentlerdeki oy oranının hangi seviyeye çekileceği de siyasi stratejistlerin cevabını aradığı sorular arasında yer alıyor.

İKİ DURUMDA DA SEÇMEN KOPACAK

Uzmanlar, her halükarda çanların İyi Parti için çaldığı görüşünde birleşiyor.

Meral Akşener’in bütün açıklamalarına rağmen İstanbul, Ankara ve muhalefet için kritik şehirlerde aday göstermeyip CHP’ye desteğini açıklayacak olmasının ise “dönüş” olarak yorumlanacağı, bunun da İyi Parti’nin özgül ağırlığı olmayıp tamamen “vagon” bir oluşum olduğunu pekiştireceği değerlendiriliyor.

AKŞENER'İ ZORLAYAN İSTATİSTİKLER

Yerel seçimlere bağımsız girme arzusunu kamuoyu ile paylaşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "ittifak" karnesi ise kırıklarla dolu.

Kuruluşundan bu yana CHP ile kurulan ittifaklarda sadece "CHP'ye kazandırma" stratejisinin figüranı olan İyi Parti'nin mevcut durumda hiçbir büyükşehir veya ilde yönetimi bulunmuyor. İyi Parti, Türkiye'nin en çok oy alan ilk 5 partisi arasında yer almasına rağmen ülke genelinde 922 ilçenin sadece 18'ini kazanabilmiş durumda.

İyi Parti’nin; büyükşehirde 144, il genel meclisinde 23, belediye meclislerinde 1114 üyesi bulunuyor.

6 BÜYÜKŞEHİR EL DEĞİŞTİREBİLİR

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, yerel seçimlere 6’lı masanın parçalı girmesi halinde İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya büyükşehir belediyelerinin Cumhur İttifakı’na geçme riskinin yükseleceğini söylemişti. haber7