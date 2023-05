İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik mitinglerine Giresun’da devam etti.

‘’ÇOKLAR DİYE KORKMADIK, AZIZ DİYE ÇEKİNMEDİK.’’

Giresunlu vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Akşener; ‘’13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, başbakan Meral olacak. Siz isterseniz olmaz mı? Çoklar diye korkmadık, azız diye çekinmedik. Allah bin kere razı olsun. Biz çoğaldık. Biz bugün çoğuz.’’ dedi.

’’BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI ARTIK KAYBEDECEĞİNİ ANLAYINCA HEPİMİZE ‘ALLAHSIZ, KİTAPSIZ, DİNSİZ, İMANSIZ’ DEDİ.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’Bunlar dinsiz, kitapsız’’ sözlerine ilişkin konuşan Akşener; ‘’Bu ülkenin Cumhurbaşkanı artık kaybedeceğini anlayınca burayı şereflendiren değerli Giresunlu hemşerilerim hepimize ‘Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız’ dedi. ‘Darbeci’ dedi, ‘işgalci’ dedi. Ey Recep Bey, gel burayı gör. Bu kişiler Giresun’un kadınları, erkekleri, gençleri.’’ diye konuştu.

‘’FINDIĞI FERRERO’YA PEŞKEŞ ÇEKTİN. NERENİZ YERLİ, NERENİZ MİLLÎ?’’

Giresun’daki fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek; ‘’Senelerdir ‘ceketimi assam şapkamı assam seçilirim, seçtiririm’ dedin. Onun için de Giresun’u ihmal ettin. Giresun’u gözden çıkardın. Fındığı Ferrero’ya peşkeş çektin, peşkeş. Fındık üreticisini terk ettin. Ve yabancıların uluslararası şirketlerin eline teslim ettin. Şimdi dönmüşün, çıkmışın diyorsun ki yerli ve millî benim. Burayı şereflendirenler işgalci. Hadi oradan be. Nereniz yerli, nereniz millî?’’ diye konuştu.

‘’NEYMİŞ ADIMIZ? ‘KARIYMIŞ’. HADİ ORADAN BE! KEŞKE SİZ BİRER ‘KARI’ OLABİLSENİZ.’’

İktidar mensupları tarafından kadınlara yönelik ağır hakaretleri eleştiren Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul mitinginde; ‘’Karı gibi mutfakta duran değil, arı gibi çalışan lider isteriz.’’ pankartına ilişkin; ‘’Recep Bey’in İstanbul’daki mitinginde bir pankart var. Sayın Kılıçdaroğlu için deniliyor. Ayıptır, günahtır. Her birinizi bir ana doğurdu be sizin. Bir Allah’ın kulu da o pankartı indirtmedi. Hem bizler çocuklarımıza baktık. Hem ailemize baktık hem tarlada çalıştık hem işte çalıştık hem evde çalıştık. Üstüne erkeklere hakaret etmek için biz kullanılıyoruz. Neymiş adımız? ‘Karıymış’. Hadi oradan be! Keşke siz birer karı olabilseniz. Kafayı yedi bunlar.’’ dedi.

‘’PSİKİYATRİSTLERİN TEDAVİSİNE MUHTAÇLAR.’’

Süleyman Soylu’nun sözlerine ilişkin Akşener; ‘Bunlar gerçekten kafayı yediler. Psikiyatristlerin tedavisine muhtaçlar. 14 Mayıs günü Allah rızası için sizden rica ediyorum burayı şereflendiren değerli Giresunlu kardeşlerim; sandığa gideceksiniz, ailenizi, akrabalarınızı, dostlarınızı sandığa götüreceksiniz ve bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e vereceksiniz ve bu ucube sistemden hep beraber kurtulacağız.’’ dedi.

‘’HER BİRİNİZİN ALNINDA KAPKARA LEKELER VAR. KUL HAKKINA EL UZATANIN AFFI YOK.’’

Bekir Bozdağ’ın sözlerine ilişkin konuşan Akşener; ‘’Biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız. Onlar kazanırsa temiz alınlarıyla secdeye varacaklarmış. Hadi oradan be! Kul hakkına el uzattınız. Haramın dibine vardınız. Her birinizin alnında kapkara lekeler var. Kul hakkına el uzatanın affı yok.’’ diye konuştu.

‘’GİRESUN’UN GENCİNİN MEKSİKA’DA TOPLAMA KAMPINA GİRMEYİ GÖZE ALARAK BU ÜLKEDEN, BU GÜZEL ŞEHİRDEN GİTMESİ SİZİN AYIBINIZDIR. RECEP BEY NEYLE ÖVÜNÜYORSUN?’’

Giresun’a yeterli yatırımın yapılmadığının altını çizen Akşener, Giresun’da yaşayan gençlerin yurt dışına gittiğini söyleyerek; ‘’Giresun’un gençleri işsiz, Giresun’un ilçelerinden gençler Amerika’ya iltica etmek için Meksika’ya gidiyorlar. Meksika’da toplama kamplarında şu anda o çocuklar. Ayıptır ayıp. Böyle güzel bir şehrin gencinin Meksika’da toplama kampına girmeyi göze alarak bu ülkeden, bu güzel şehirden gitmesi sizin ayıbınızdır. Recep bey neyle övünüyorsun? diye konuştu.

‘’DEMEK Kİ SİNAN ATEŞ BÖYLE KATLEDİLDİ!’’

Devlet Bahçeli’nin; ‘’Bunlar bedenine mermi alır’’ sözlerine ilişkin konuşan Akşener; ‘’Muhterem ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Allah senin gibileri vesile kılacaksa can baş üstünedir. Demek ki Sinan Ateş böyle katledildi. Ayakkabı numaralarına kadar herkesin kim olduğunu, ne olduğunu bilenler Recep Bey ne azmettireni ne katili yakaladınız. Bengisu’nun, Banuçiçek’in babası gencecik bir akademisyen Ankara’nın göbeğinde katledildi.’’ dedi.

‘’15 MAYIS’TAN İTİBAREN SİNAN’I KATLEDENLERİN, AZMETTİRENLERİN YAKASINA YAPIŞILACAK VE GEREKEN HESAP SORULACAKTIR’’

Bahçeli’nin sözlerine ilişkin konuşmasına devam eden Akşener, 14 Mayıs seçimlerini kazanmalarıyla birlikte Sinan Ateş’in azmettiricileri ve katillerinden hesap sorulacağının altını çizerek; ‘’Bu başlı başına büyük bir ciddiyetsizliktir. Başlı başına büyük bir korkaklıktır, başlı başına herkese yapılan bir tehdittir. Ama şart olsun, and olsun, yemin olsun 15 Mayıs’tan itibaren Sinan’ı katledenlerin hem azmettirenler hem katledenlerin yakasına yapışılacak ve gereken hesap sorulacaktır.’’ dedi.

‘’FINDIK BAHÇELERİNİZİ GENÇLEŞTİRECEĞİZ.’’

14 Mayıs’ın ardından seçimleri kazanmalarıyla birlikte gerçekleştirecekleri vaatleri anlatan Akşener; ‘’11 bin köy okulunu hemen açacağız 100 bin öğretmeni hemen tayin edeceğiz. Daha sonra 150 bin öğretmen daha tayin edeceğiz. Ziraat mühendisi ve veterinerleri o köylere tayin edeceğiz. Tarımı canlandıracağız. 100 yıllık fındık bahçelerinin verimi düştü. Onların gençleştirilmesi için çiftçimizle el ele yapılan çalışmalarda onları biz üstleneceğiz ve sizin fındık bahçelerinizi gençleştireceğiz.’’ diye konuştu.

‘’FINDIK, FERRERO’NUN ELİNDE OYUNCAK OLMAKTAN ÇIKARILACAK.’’

Fındık üreticilerine yönelik vaatlerini anlatan Akşener; ‘’Fındığa 4 doların aşağısında bir fiyat verilmeyecek. Fındık, Ferrero’nun elinde oyuncak olmaktan çıkarılacak.’’ dedi.

‘’MERA KANUNU GÖZDEN GEÇİRİLECEK’’

Mera Kanunu’nun yeniden gözden geçirileceğini ifade eden Akşener; ‘’Orman vasfını yitirmiş ve bazı kardeşlerimizin tapulu malı olup elinizden gitmiş o yerlerle ilgili Mera Kanunu’nu yeniden gözden geçirip tapulu malı olanların kendilerine iadesi sağlanacak.’’ dedi.

‘’AŞKIN SEMBOLÜ, BU BİTMEYEN YOLU BİTİRMEK BİZE NASİP OLACAK İNŞALLAH.’’

Giresun’da Dereli Şebinkarahisar yolu ve tünelinin yapımının hâlâ bitmemesine ilişkin Akşener; ‘’Giresun’da gençler arasında aşkın sembolüymüş. ‘Bizim aşkımız bu yol gibi olacak. Yani hiç bitmeyecek.’ diyormuşsunuz. Doğru mu? Aşkın sembolü, bu bitmeyen yolu bitirmek bize nasip olacak inşallah.’’ diye konuştu.

‘’ÖZELLİKLE KADINLARDAN BİZE YAPILAN BU HAKARETLERİN ARTIK SONA ERMESİ VE HESABININ SORULMASI İÇİN BİZATİHİ OY İSTİYORUM.’’

14 Mayıs’ın aynı zamanda Anneler Günü olduğuna dikkat çeken Akşener; ‘’Özellikle kadınlardan bize yapılan bu hakaretlerin artık sona ermesi ve hesabının sorulması için ben kadınlardan bizatihi oy istiyorum. ‘Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e’nin yanında aynı zamanda Meral’e bir oy istiyorum. Tabii Kemal’e zaten istiyoruz.’’ dedi.

‘’HIRSIZLIK, ARSIZLIK, ÇALMA, ÇALDIRMA İŞLEMİ BİTECEK.’’

Parlamenter Sistem’e geçiş için bu seçimin son seçim olduğunun altını çizen Akşener; ‘’Bu seçimi kazandığımızda parlamenter sisteme geçeceğiz. Yargı serbest kalacak, bağımsız olacak. Hukukun üstünlüğü… Nefes alacak şu gençler, umutları yeniden yeşerecek. İsraf son bulacak, hakkaniyetsizlik son bulacak. Hırsızlık, arsızlık, çalma, çaldırma işlemi bitecek.’’ dedi.

‘’ÖZELLİKLE SAYIN ERDOĞAN’I EN ÇOK SEVENLERİN BU SİSTEMİN DEĞİŞMESİ İÇİN SAYIN KILIÇDAROĞLU’NA VE İYİ PARTİ’YE OY VERMELERİ GEREKİYOR’’

Bu seçimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir daha seçilemeyeceğini ifade eden Akşener; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren seçmene sözlerle seslendi:

"Sayın Erdoğan seçilse dahi bir daha 5 sene sonra seçilemez. Ondan sonra bu ucube sistemin ortadan kalkması için bir konu söz konusu olamayacak ve yıllardır nefret ettiğimiz bu rövanş sisteminin dibine inilecek. Arık sarılmamız lazım. Özellikle sayın Erdoğan’ı en çok sevenlerin bu sistemin değişmesi için sayın Kılıçdaroğlu’na ve İYİ Parti’ye oy vermeleri gerekiyor.’’

‘’SAYIN ERDOĞAN VE ARKADAŞLARI ŞU ANDA ŞİRKTELER.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’Dinsiz, kitapsız, imansız’’ sözlerine ilişkin Akşener; ‘’Ben 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılan bir insanım Allah kabul etsin inşallah. Başka bir şey için söylüyorum. Benim herhangi bir kardeşim için ‘dinsiz, imansız, kitapsız Allahsız’ demem şirktir. Sayın Erdoğan ve arkadaşları şu anda şirkteler. La ilahe illallah Muhammedîn Resulullah diyen herkes Müslüman’dır. Türkiye’nin ipi koptu. Bu arkadaşların kafa gitti. Daha fren tutmuyor diyor aynen öyle.’’ diye konuştu.

’’EN ÖNEMLİSİ İSTİHDAM YARATACAĞIZ’’

14 Mayıs seçimlerine yönelik vaatlerini anlatmaya devam eden Akşener; ‘’En önemlisi istihdam yaratacağız. En önemlisi fındığı Ferrerolara, oralara buralara peşkeş çekmeyeceğiz. 82 puan alanların ihmal edildiği, hakkının yendiği; 52 puan alanların tayin edildiği bir sistem ortadan kalkacak. Mülakat ortadan kalkacak ve inşallah gençlerimizi işsiz bırakmayacağız.’’ dedi.

‘’İHTİYACI OLAN EV KADINLARIMIZA, 18-26 YAŞ GRUBUNDAKİ GENÇLERİMİZE HİÇBİR ŞART ARAMADAN 2.500 LİRA AYLIK MAAŞ ÖDEYECEĞİZ.’’

Ev kadınlarına ve gençlere yönelik vaatlerini anlatan Akşener; ‘’İhtiyacı olan ev kadınlarımıza, 18-26 yaş grubundaki gençlerimize hiçbir şart aramadan 2.500 lira aylık maaş ödeyeceğiz. Çünkü ev kadınlarımız en fazla çalışanlardandır.’’ dedi.

‘’TARIMDAKİ GİRDİLERİ EN BAŞTA SÜBVANSE EDECEĞİZ.’’

Gıda güvenliğinin önemine dikkat çeken ve tarımın beka meselesi olduğunun altını çizen Akşener; ‘’Tarımdaki girdileri en başta sübvanse edeceğiz. Borçlarınızı bir yıl öteleyeceğiz bir sene sadece faiz ödeyeceksiniz. Beş yıl boyunca da ana parayı ödeyeceksiniz. Çok çalıştık çok iyi hazırlandık ve geliyoruz ama en önemlisi çalmayacağız, çaldırmayacağız, harama el uzatmayacağız, kul hakkına el uzatmayacağız.’’ dedi.

Akşener konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu milleti işgalci görenler, bu millete hakaret edenler 14 Mayıs akşamı attaya gidecekler. Millet iradesinin ne olduğunu görecekler!’’