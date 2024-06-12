Daha detaylı olarak:

İvazsız intikal, herhangi bir maddi kazanç veya ücret olmaksızın, bir mülkün, hakkın veya malvarlığının el değiştirmesi durumudur.

Bunun en yaygın örnekleri, kişinin mirasçılarına malvarlığını devretmesi veya bağış yoluyla malını başkasına vermesidir.

Miras yoluyla ivazsız intikal, kişinin vefatı üzerine yasal mirasçılarına geçen mülkiyet veya hakları kapsar.

Bağış yoluyla ivazsız intikal ise, kişinin herhangi bir karşılık beklemeden, kendi rızasıyla malvarlığını bir başkasına devretmesidir.

İvazsız intikal, kazandırıcı işlemler kapsamına girer ve özellikle vergi mevzuatında önem taşır.

Çünkü ivazsız intikal işlemleri, genellikle vergi avantajlarından yararlanma imkanı sunar.

Sonuç olarak, "ivazsız intikal" terimi, herhangi bir bedel alınmaksızın, malvarlığının bir kişiden başka bir kişiye geçişini ifade eder.