Daha detaylı olarak:
- İvazsız intikal, herhangi bir maddi kazanç veya ücret olmaksızın, bir mülkün, hakkın veya malvarlığının el değiştirmesi durumudur.
- Bunun en yaygın örnekleri, kişinin mirasçılarına malvarlığını devretmesi veya bağış yoluyla malını başkasına vermesidir.
- Miras yoluyla ivazsız intikal, kişinin vefatı üzerine yasal mirasçılarına geçen mülkiyet veya hakları kapsar.
- Bağış yoluyla ivazsız intikal ise, kişinin herhangi bir karşılık beklemeden, kendi rızasıyla malvarlığını bir başkasına devretmesidir.
- İvazsız intikal, kazandırıcı işlemler kapsamına girer ve özellikle vergi mevzuatında önem taşır.
- Çünkü ivazsız intikal işlemleri, genellikle vergi avantajlarından yararlanma imkanı sunar.
Sonuç olarak, "ivazsız intikal" terimi, herhangi bir bedel alınmaksızın, malvarlığının bir kişiden başka bir kişiye geçişini ifade eder.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi