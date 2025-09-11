İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenledi.

Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin hava savunma sistemlerinin Sana'ya saldırı başlatan İsrail uçaklarına karşı mücadele ettiği aktarıldı.

Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.

Halkla İlişkiler Merkezi'nin propaganda için kullanıldığı öne sürülerek askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının da olduğu savunuldu.

İsrail, Yemen'e yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Saldırılarda 35 kişi öldü, 131 kişi yaralandı

Husilerin kontrolündeki resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 113 kişinin de yaralandığı belirtildi.

El-Cevf kentine düzenlenen saldırıda ise 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin İsrail saldırıları sonucu çıkan yangınları söndürmek ve enkaz altında kalanları aramak için çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, başkentin merkezindeki Tahrir Mahallesinde yer alan sivil, hizmet tesisleri ve konutları; Sana’nın güneybatısındaki 60. Cadde’de bulunan sağlık kurumu ve Cevf kentinin Hazm bölgesindeki hükümet kompleksini hedef alan İsrail saldırıları şiddetle kınandı.

Yemen'deki Husiler: İsrail'in Sana'ya saldırılarının büyük bir kısmını engelledik

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Seri, İsrail'in saldırılarına karşı hava savunma sistemlerince karadan havaya fırlatılan bir dizi füzenin ardından bazı muharebe birliklerinin saldırılarını gerçekleştiremeden bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

İsrail'in Sana'yı hedef alan saldırının büyük bir kısmının engellendiğini söyleyen Seri, "füze rampalarının vurulduğu" iddialarını yalanladı.

Seri, saldırılarda "26 Eylül" ve "El-Yeman" gazeteleri dahil olmak üzere tamamen sivil hedeflerin hedef alındığını kaydetti.

İsrail'in Sana'ya düzenlediği saldırıda gazetecilerin yanı sıra siviller ve olay yerinden geçenler arasında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu aktaran Seri, bu "vahşi saldırının cezasız kalmayacağını" söyledi.

Öte yandan Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, İsrail'in Yemen'e düzenlediği "vahşi" saldırısının başarısız olduğunu belirterek, "Tüm Siyonistler hazırlıklı olmalı çünkü yanıt kaçınılmaz olarak gelecektir." dedi.

Meşat, İsrail'in saldırısının kendilerine ellerindeki tüm imkanlarla karşılık verme fırsatı vereceğini söyledi.

Böylece İsrail'in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye olmak üzere üçe çıktı. Ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenleniyor.