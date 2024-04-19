İsrail'in İran'a düzenlediği misilleme saldırılarının etkisi, petrol ve altın fiyatlarında kendini gösterdi.

ABD'li yetkililerin saldırıya ilişkin açıklamaları, petrol piyasalarına yansıdı.

Yatırımcılar, geçtiğimiz hafta sonu İran'ın doğrudan insansız hava aracı ve füze saldırısına karşı İsrail'in ne tür bir tepki vereceğini yakından takip ediyordu.

Orta Doğu'da kötüleşen çatışmaların petrol arzını kesintiye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Saldırı sonrası petrolün varil fiyatında artış

Brent ham petrolü, İsrail'in İran'a misillemesi sonrası yüzde 1,8 artışla varil başına 88 dolara yükseldi.

Altın önce kısa süreliğine rekor seviyeye yaklaştı. Ardından ons başına yaklaşık 2 bin 400 dolara geriledi.

Petrol fiyatları başlangıçta yüzde 3,5 oranında yükseldi. Ancak İran devlet medyasının patlama haberlerinin olduğu İsfahan vilayetinde "herhangi bir hasar" olmadığını söylemesiyle kazanımlar geriledi.

İran 7'nci büyük petrol üreticisi

İran, dünyanın yedinci büyük petrol üreticisi ve OPEC'in üçüncü büyük üyesi olarak göze çarpıyor.

Piyasa uzmanları, petrol fiyatlarındaki ilk artışların, "İsrail ile İran arasındaki savaşın yeniden kızışacağı korkusuna karşı ani bir tepki" olduğunu söyledi.

Uzmanlar: Orta Doğu'da kırılganlık artıyor

Son olayların, "Orta Doğu'nun durumundaki artan kırılganlık ve değişkenliği" gösterdiğinin altı çizildi.

İsrail'in İran saldırısı sonrası Tahran'da günlük yaşam

Asya borsaları da etkilendi

BBC'nin aktardığına göre, Asya borsalarında, Orta Doğu'daki "endişeler" nedeniyle düşüşler kaydedildi.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7 düşerken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,2 geriledi. Güney Kore'de Kospi yaklaşık yüzde 1,7 azalış gösterdi.