Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu yardım bekleyenleri, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırları, bir okulu ve sivillere ait yerleşim yerlerini hedef aldı.

İsrail ordusunun Han Yunus’un doğusundaki Tahliye Meydanı çevresinde yardım bekleyenlere yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 90 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde "Deyri" ailesine ait bir evin bombalanması sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda "Çelebi" ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılar, özellikle Gazze’nin güneyinde yoğunlaştı. Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde, Tayba kuleleri yakınlarında yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus sahilinde iki çadıra düzenlenen saldırılarda 4 kişi öldü, çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

İngiliz Sahra Hastanesi yakınlarında yardım bekleyenlerin kaldığı bir başka çadırı hedef alan saldırıda ise 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Refah kentinin kuzeybatısındaki yardım merkezleri yakınında bekleyenlere ateş açması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Tuffah mahallelerinde sivillerin toplandığı alanların hedef alındığı İsrail saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılar, özellikle Gazze’nin güneyinde yoğunlaştı. Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde, Tayba kuleleri yakınlarında yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus sahilinde iki çadıra düzenlenen saldırılarda 4 kişi öldü, çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

İngiliz Sahra Hastanesi yakınlarında yardım bekleyenlerin kaldığı bir başka çadırı hedef alan saldırıda ise 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden arabulucu ülkelere "acil ateşkes" çağrısı

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan sivil kayıplara dikkati çekti.

Sivillerin savaşta taraf olmadığı ve siyasi anlaşmazlıkların yol açtığı gecikmelerin bedelini ödememeleri gerektiğini vurgulayan Basal, arabulucu ülkelerin Gazze Şeridi'ndeki sivil halkı kurtarmak için acil harekete geçmesini talep etti.

Basal, "Her an ölümün yaşandığı Gazze Şeridi'nin merkezinden arabulucu ülkelerin tümüne çağrı yapıyorum: Ateşkes anlaşması sağlanıncaya kadar derhal kapsamlı bir insani ateşkes duyurusu için çalışın." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde enkaz altından çıkarılmayı bekleyen cansız bedenlerin bulunduğunu hatırlatan Basal, "Enkazlar altında kurtarılmayı bekleyen canlar olduğu gibi ilaç ihtiyacı olan yaralılar ve yerinden edilerek sokakta kalan insanlar var." dedi.

Gazzelilerin açlıktan sokaklarda bayıldığını bildiren UNRWA'dan "İşimizi yapmamıza izin verin" çağrısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımını sürdürdüğü ve 2 Mart'tan itibaren insani yardımları engellediği Gazze'de "kıtlığın arttığı" belirtildi.

UNRWA, "İnsanlar sokaklarda açlıktan bayılıyor." ifadeleriyle Gazze'deki insani durumun vehametini aktarırken ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın insani yardım dağıtım sisteminin Filistinli aileler için "aşağılayıcı, aç bırakıcı, korkutucu, yaralayıcı ve yorucu" olduğu değerlendirmesine yer verdi.

"Hiç kimse, hiçbir yerde hayatını riske atmak ve ailesine gıda temin etmek arasında seçim yapmaya mecbur edilmemeli." ifadeleri kullanılan açıklamada, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın sözde yardımlarıyla Filistinlilerin hayatlarının tehlikeye atıldığı vurgulandı.

Ateşkes sırasında BM'nin Gazze Şeridi'nde "hayat kurtarıcı yardım hizmetlerini güvenle verdiği" hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:

"Bizim sistemimiz, uzmanlığımız ve irademiz var. İhtiyacımız olan şey geçiş. Ablukayı kaldırın. İşimizi yapmamıza izin verin."

İsrail, Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana BM ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanının ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 130 Filistinli hayatını kaybetti, 135 bin 173 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 6 bin 572 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 132 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 652'ye, yaralıların sayısı da 4 bin 537'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları sürüyor

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine bağlı Burin, Curiş, Akeba ve Beyta beldelerinde Filistinlilerin evlerine ve zeytin bahçelerine saldırdı.

Saldırılarda onlarca zeytin ağacını kesen ve Filistinlilerin küçükbaş hayvanlarını çalan İsrailliler, Filistinli vatandaşlara da taşlarla saldırdı.

Saldırılardan sonra Burin beldesinde bir çadır kuran İsrailliler, Curiş ve Akreba beldelerinde Filistinlileri silahlarla tehdit ederek hayvanlarını çaldı.

İsraillilerin Beyta beldesindeki evlere düzenledikleri saldırılarda da 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun da daha sonra Beyta beldesine düzenlediği baskında gerçek mermi ve gaz bombası kullanarak yaptığı müdahalelerde çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, kente bağlı Burin beldesi topraklarında kurulan "Yitzhar" yerleşim biriminden gelen fanatik İsrailliler, beldenin güneyine saldırdı ve Sufan ailesinin evinin karşısında bulunan onlarca ağacı kesti.

Söz konusu İsrailliler, birkaç gün önce de Sufan ailesinin evine taşlarla saldırmış ve evinin karşısına çadır kurmuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da belde ve köylerde düzenledikleri saldırılarla, Filistinlileri bölgeyi terk etmeye zorluyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de insanlık felaketine yol açan saldırılarının başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria'daki baskıları da arttı. Özellikle Ocak 2025'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplara saldırılara paralel olarak fanatik Yahudi grupların işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik saldırıları da artış gösterdi.