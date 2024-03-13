Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu, saldırı ve işgalin 159. gününde, Gazze kentinin kuzeyindeki Ed-Durc ve Ez-Zeytun mahalleleri ile Selahaddin ve Sahabe caddelerini hava saldırıları, top atışları ve füzelerle vurdu.

İsrail ordusunun Ed-Durc Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 2 kişi öldü, 4 çocuk yaralandı.

Ez-Zeytun Mahallesi ile Selahaddin ve Sahabae caddelerindeki saldırılarda birçok Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerini tank ve top atışlarıyla vuran İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentinin kuzey ve batı kesimleri ile Hamad yerleşim yerini de sabaha kadar savaş uçaklarıyla bombaladı.

İsrail güçleri dün gece Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bir evi bombalamış, saldırıda aralarında bebeklerin de bulunduğu 10 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail ordusunun 159 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu açıklamış, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Kudüs Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda 5 sivili öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Gazze kentinde Filistin Kızılayına ait Kudüs Hastanesi çevresini obüs toplarıyla vurduğu belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun Kudüs Hastanesi yakınlarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 5 sivilin öldürüldüğü ve bir çok kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hamas, Gazze'de ateşkesle ilgili “uluslararası teklif aldıkları” yönündeki iddiaları yalanladı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, üst düzey kaynaklarına dayandırılan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Al Arabiya'nın, Hamas'tan üst düzey bir yetkiliye dayandırarak Gazze'de uzatılabilecek bir ateşkes ve yerinden edilmiş insanların aşamalı olarak dönmeleriyle ilgili Hamas'ın uluslararası bir teklif aldığı yönünde yayımladığı haber asılsızdır. Detayların konuşulması için Kahire'ye bir heyetin gideceği de gerçeği yansıtmıyor."

İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda "Nazi soykırımına maruz kalan" Filistin halkının duygularıyla oynanmaması çağrısında bulunulan açıklamada, basın organlarından da doğru ve güvenilir haberler yayınlamaları istendi.

İsrail, Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı düzenlediği iddiasıyla Filistinli bir çocuğu öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasındaki kontrol noktasında kimliği henüz tespit edilemeyen Filistinli bir çocuğun İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, İsrail kaynaklarının söz konusu Filistinli çocuğun "bıçaklı saldırı düzenlediği" iddiasında bulunduğu aktarıldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasındaki kontrol noktasında Yahudi yerleşimcilere yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı kaydedildi.

Saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Güvenlik güçleri saldırganı vurarak etkisiz hale getirmeyi başardı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu da olay yerindeki bir askerin hafif şekilde yaralandığını, hastaneye kaldırılan askerin tedavi altına alındığını duyurdu.