28 Mayıs 2024 - İsrail ordusu, bir kez daha Filistin'in Refah kentine saldırı düzenledi. Saldırı, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesinde, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır kampını hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucunda en az 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu saldırı, uluslararası toplumun tepkilerine rağmen, İsrail ordusunun Refah'taki operasyonlarının devam ettiğini gösteriyor.

Yaşanan bu trajik olay, İsrail-Filistin çatışmasındaki masum sivillerin ağır bedel ödediğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Uluslararası toplumun, bu çatışmada tarafları diyaloğa ve barışçıl çözüme yönlendirmesi acil bir ihtiyaç olarak görülüyor.

Gelişmeler yakından takip edilirken, hayatını kaybeden Filistinlilerin aileleri ve yaralılar için derin üzüntü duyulmaktadır. Bu saldırının bir an önce sonlandırılması ve bölgedeki gerginliğin azaltılması için uluslararası girişimlerin artması bekleniyor.