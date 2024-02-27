Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in, Refah'ın batısındaki Kuveyt Hastanesi yakınında Zatme ailesine ait eve düzenlediği bombardımanda çoğu kadın ve çocuk en az 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, aynı bombardımanın, çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu bölgede büyük bir yıkıma sebep olduğunu aktardı.

İsrail güçleri, Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı

Gazze kentinde ise İsrail askerleri tank atışları ve ateş açarak insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan sahil yolu Reşid Caddesinde, Gazze kentinin batısındaki Şeyh Iclin bölgesinde İsrail güçlerinin saldırısı sonucunda en az 4 Filistinli öldürüldü, onlarcası da yaralandı.

İsrail ordusunun ait insansız hava araçlarıyla, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli öldürüldü.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin el-Karara bölgesinde sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri İsrail ordusunun bombaladığı bir evin enkazından 5 Filistinlinin cenazesini çıkardı.

İsrail saldırısında öldürülen Filistinlilerin cenazeleri Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

BM: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 161 BM çalışanı öldürüldü

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı raporda Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in saldırılarına işaret edilen raporda, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de 161 BM çalışanı öldürüldü. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 7 Ekim 2023 -12 Şubat 2024 tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 378 saldırı gerçekleşti, 98 sağlık kuruluşu ile 98 ambulans etkilendi." ifadesi kullanıldı.

Raporda, "BM Nüfus Fonu (UNFPA) Gazze'de yeni doğan bebeklerin, annelerinin doğum öncesi veya doğum sonrası sağlık kontrolüne gidememesi nedeniyle hayatını kaybettiğini, kesintisiz bombardımanlar, güvenlik arayışıyla kaçma ve endişenin erken doğumlara yol açtığını bildiriyor." ifadesine yer verildi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA verilerine değinilen raporda, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınaklara saldırıların sürdüğü belirtildi.

Raporda, 24 Şubat'a kadar Gazze'deki UNRWA tesislerine sığınan en az 403 yerinden edilmiş Filistinlinin öldürüldüğü, 1385'inin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 143 gündür saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenledikleri baskında 3 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı yetkilileri, İsrail güçlerinin bu gece erken saatlerde çok sayıda buldozer eşliğinde Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek keskin nişancılarını farklı yerlere konuşlandırdığını ifade etti.

Yetkililer, baskın sırasında kampta Filistinliler ile çıkan çatışmada İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu Usame Cebr ez-Zalt ve Muhammed Semih Beyadise'nin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Kızılay yetkilileri ayrıca İsrail güçlerinin Tubas kentine düzenlediği baskın sırasında çıkan çatışmada İsrail askerlerinin kullandığı gerçek merminin isabet ettiği Ahmed Derağime'nin öldüğünü bildirdi.

Hamas: Gazze için kendini yakan ABD'li askerin ölümünden Washington yönetimi sorumlu

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşında Siyonist yapıyı (İsrail'i) destekleyen politikası nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri pilotu Aaron Bushnell'in ölümünden tamamen ABD Başkanı Biden yönetimi sorumludur." ifadesi yer aldı.

Bushnell'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik "Siyonist katliamlara ve etnik temizliğe" ışık tutmak için "hayatını feda ettiği" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Bushnell'in ailesi ve dostlarına taziye ve dayanışma dileklerinde bulunuldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Başta Birleşmiş Milletler'e (BM) ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.