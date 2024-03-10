Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı ve batısındaki Nabulsi Kavşağı'nda yardım tırlarını bekleyen yüzlerce Filistinliye İsrail insansız hava araçlarından ateş açıldı.

Saldırıda ölenlerin cenazeleri ve yaralananlar Şifa Hastanesine getirildi.

Birçoğu ağır yaralı olarak hastaneye getirilenlerin tedavileri için gerekli tıbbi müdahale imkanlarının olmadığı kaydedildi.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, daha önce 29 Şubat'ta ve 2 Mart'ta yine yardım malzemesi bekleyen Filistinlere ateş açmış ve saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve 786 kişi de yaralanmıştı.

Havadan insani yardım indirildi

Ürdün, İsrail'in saldırıları ve ablukasına maruz kalıp açlıktan ölümlerin gerçekleştiği Gazze Şeridi'nin kuzeyine "dost ve kardeş ülkelerle" havadan insani yardım indirdiğini duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, "dost ve kardeş ülkelerden" Mısır, ABD, Fransa ve Belçika ile ortaklaşa Gazze'nin kuzeyinde bazı noktalara havadan 10 indirme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Ürdün'ün, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 35 kere havadan insani yardım indirdiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarında ölen, yaralanan ve enkaz altındaki kişi sayısı 110 bini aştı

Öte yandan İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ölü, yaralı ve kayıp sayısının 110 bini aştığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği ve 155'inci gününe giren saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Şu ana kadar 2 bin 721 katliamın işlendiği saldırılarda 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 kişi öldürüldü. Öldürülenler arasında 364 sağlık çalışanı, 48 sivil savunma personeli, 133 gazeteciyle açlık ve susuzluktan ölen 23 çocuk da yer aldı. Enkaz altında kalan ve ulaşılamayan kişi sayısı ise 7 bine ulaştı.

Saldırılarda 72 bin 524 kişi yaralandı. Böylelikle ölü, yaralı ve kayıp toplam sayı 110 bini aşarken, 17 bin çocuk yetim kaldı.

Sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılar

Sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle 10 bin kanser hastası ölümle karşı karşıya kaldı, Gazze dışında tedavi olması gereken yaralı sayısı 11 bine ulaştı, 700 bin kişi bulaşıcı hastalığa yakalandı, 60 bin hamile kadın ve 350 bin kronik hasta risk altına girdi.

Saldırılarda, 32 hastane, 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 155 sağlık kurumu hedef alındı, 126 ambulans kullanılamaz hale getirildi. İsrail askerleri, 269 sağlık personelini alıkoydu.

Gazze halkının yüzde 90'ı saldırılar nedeniyle yerinden edildi, 166 kamu binası, 100 okul ve üniversite, 219 cami, 3 kilise, 200 tarihi eser ve 70 bin konut tamamen, 305 okul ve üniversite, 287 cami ise kısmen yıkıldı, 290 bin konut oturulamaz hale geldi.

Saldırılar nedeniyle kaydedilen maddi hasar ise 30 milyar doları aştı.

Gazze'de "açlık ve susuzluktan" ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise Şifa Hastanesinde 20 yaşında bir kadın ve Kemal Advan Hastanesinde 2 aylık bir bebeğin daha yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Açlık ve susuzluktan hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini aktaran Kudra, bu sayının, sadece hastanelere gelen vakaları yansıttığını kaydetti.

Açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısında yaşanan artışın endişe verici olduğunu vurgulayan Kudra, bunun Gazze'nin kuzeyinde yaşanan kıtlığın öldürücü boyutlara ulaştığını gösterdiğini ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, açlık ve susuzluktan 23 kişinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.