Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "162'nci Tümen, dün gece Gazze Şeridi'nin orta kesiminde sürpriz bir askeri harekata başladı." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun "162'nci Tümen liderliğinde" yürütüldüğüne yer verilen açıklamada, birlikler bölgeye karadan girmeden önce savaş uçaklarının yerin üstünde ve altında çok sayıdaki "düşman altyapısına" saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Manevra Kuvvetleri ile Hava Kuvvetlerinin kesin istihbarata dayanarak ortak operasyon geçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda deniz kuvvetleri de bölgede faaliyet gösteren askerlere destek amacıyla Gazze Şeridi'nin ortasındaki kıyı bölgesine çok sayıda saldırı gerçekleştirdi." denildi.

İsrail ordu radyosu da Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı çevresinde art arda düzenlediği hava saldırılarıyla operasyon başlattığını kaydetti.

Maliye Bakanı Smotrich'ten "operasyonların yoğunlaştırılması" açıklaması

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dün İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada, "Bir kısmı bugün (çarşamba) başlayacak olan Refah, Deyr el-Belah ve Nuseyrat'taki operasyonlarımızı yoğunlaştırmalıyız. İsrail ordusu harekete geçiyor ve buna devam edecek. Hamas'ın organize yapısını parçalayacağız ve Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Savaş kabinesi üyesi olan Smotrich, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine olası kara saldırısıyla ilgili olarak "Refah'a girmenin zaten doğru olduğunu ve askeri baskıyı artırmak gerektiğini" belirtti.

İsrail televizyonu Kanal 12'nin haberine göre, ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekilmesi ve Refah kentindeki operasyonun ertelenmesinin ardından salı günü yapılan kabine toplantısında hararetli bir tartışma yaşandı.

Refah'ta yapılması beklenen askeri operasyonun ertelenmesi konusu, Başbakan Binyamin Netanyahu, bazı bakanlar ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında "anlaşmazlık ve hararetli tartışmalar" yaşanmasına yol açtı.

İsrail ordusu, 7 Nisan’da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan güneydeki Refah’a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 8 Nisan'daki açıklamasında, ülkesinin saldırılarından kaçan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah'a kara saldırısı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'ye saldırıları için kurulan Savaş Kabinesi'nin üyesi Benny Gantz, dün Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, "ordunun Refah'a gireceği sonra da çekildikleri Han Yunus'a yeniden döneceği" tehdidini yinelemişti.

İsrail'in 188 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 545'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 545'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 188 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 45 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 545'e, yaralı sayısının da 76 bin 94'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Refah'a yönelik hava saldırılarında 11 sivil yaşamını yitirdi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin doğusunda sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Mezarlık yakınlarında gerçekleşen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Refah kentinin Cineyne Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda da 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve bazı sivillerin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunda 100'den fazla kadın asker, sınır gözetleme biriminde görev yapmayı reddetti

İsrail ordusunda 100'den fazla kadın askerin, sınır gözetleme biriminde görev yapmayı kabul etmediği bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hâlâ gözetleme biriminde görev yapacak kadın asker bulmakta zorluk çekiyor.

Haberde, kadın askerlerin üslerinden ayrılarak sınırdaki gözetleme biriminde görev yapmayı kabul etmediği belirtildi.

İsrail ordusundaki gözetleme biriminin, sınıra yerleştirilen güvenlik kameraları ve insansız hava araçlarından (İHA) alınan görselleri ekran başında izlediği aktarılan haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Bu hafta sayıları 346'ya ulaşan kadın askerlerin yarısı ilk başta eğitim üslerine gitmeyi reddetti. Ordunun bugün verdiği güncel verilere göre ise eğitime gitmeyi reddeden kadın askerlerin sayısı 116 civarında."

Gözetleme birimine gitmeyi kabul etmeyen kadın askerlerin hapis cezasına çarptırılmasının beklenmediği ancak söz konusu kadın askerlerin Tel Hashomer dağıtım üssünde bir süre tutulduktan sonra başka yerlerde görevlendirilebilecekleri aktarıldı.

Kadın askerlerin, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında onlarca askerin kaçırılmasının ardından bazı birimlerde görev yapmaktan korktuğu ifade edildi.

İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 6 Filistinli daha öldü

İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 6 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde "El-Batş" ailesine ait evi vurdu, saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu en az 2 Filistinli öldü, birçoğu da yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir daireyi ve bir okulu hedef aldı.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerini hedef alan yoğun saldırısında 2 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığını aktardı.

Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi ve bir okulu hedef almış, saldırıda 5 Filistinlinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail ordusu Gazze'de halk pazarını vurdu, 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir halk pazarını bombalaması sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bayramın ikinci gününde Gazze kentinin merkezinde bulunan bir halk pazarını bombalaması sonucu en az 8 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi karşısında bulunan bir evi vurduğunu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde de bir evi hedef aldığını ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısını sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü kara saldırılarıyla eş zamanlı olarak havadan ve topçu atışlarıyla da vurmaya devam ediyor.

Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmaların yaşandığı bölgede İsrail ordusunun bir evi ve bir okulu hedef alan saldırılarında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirilmişti.