İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Mart 2025 tarihinde ateşkesi de bozan İsrail, bölgeye yardım girişlerine de müsaade etmiyor.

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de bebekler, bombalar sonucu can veriyor...

Daha yeni dünyaya gelen bebekler, annelerinin kollarında son nefesini verirken bebek katili İsrail ise saldırılarını durdurmayacağını söylüyor.

Durmak nedir bilmeyen İsrail ordusu, gece boyunca da saldırılarına devam etti.

İsrail ordusu, işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 75 noktayı daha havadan bombaladı.

İSRAİL İŞGALİ KALICI HALE GETİRMEK İSTİYOR

İşgali kalıcı hale getirmek için 18 Mayıs'ta kara saldırılarını genişleten İsrail ordusu, havadan da Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de son bir haftada 161 binden fazla Filistinli yerinden olurken, İsrail ordusunun "tahliye emirleri" nedeniyle Gazzeliler zorla göç etmek zorunda kalıyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze'de 75 noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda Filistinli gruplara ait "hedeflerin" vurulduğu iddia edildi.

Öte yandan Filistinli kaynaklara göre, İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında sivillere ait evleri ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 107 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 762'ye, yaralıların sayısının da 122 bin 197'ye yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İSRAİL TARAFINDAN KATLEDİLEN BEBEKLERİN LİSTESİ YAYINLADI

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen 16 binden fazla bebek ve çocuğun isimlerini yayımladı.

Bakanlığın yayınlamadığı listede, İsrail saldırılarında Gazze'de öldürülen 16 bin 503 Filistinli çocuğun isimlerine yer verildi.

Listede, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların isimlerinin yanı sıra kimlik numaraları, doğum tarihleri ve yaşları gibi bilgilere yer verildi.

Bakanlığın yayımladığı listede, İsrail saldırılarında öldürülen 16 bin 503 çocuktan 916'sının henüz 1 yaşına basmamış bebekler olduğu belirtildi.

Saldırılarda, 1-5 yaş aralığında 4 bin 365, 6-12 yaş aralığında 6 bin 101 ve 13-17 yaş aralığında da 5 bin 121 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu sayılar sadece istatistik değil, bunlar, tüm bir nesle karşı devam eden bir suçun, dünyanın gözleri önünde utanç verici bir sessizlik içinde yok edilmesinin lanetli bir kanıtıdır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 53 bin 762 hayatını kaybetti, 122 bin 197 kişi de yaralandı.