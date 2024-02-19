İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı bölgeye yönelik saldırılarına 135. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah ve Ez-Zevayide bölgelerinin hedef alınması sonucu en az 40 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda evin hedef alınması sonucu ise 20 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

İsrail uçakları Refah kentinde de 9 evi bombalayarak 13 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi yaraladı.

İşgal savaş gemileri de Refah kentinin güneyi ve doğusunu kapsayan top atışlarının ardından sahilini yoğun bir şekilde bombaladı.

İsrail'in Gazze kent merkezinde farklı noktalarda evlere yönelik düzenlediği saldırılarda da en az 10 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'de can kaybı 28 bin 985'e çıktı

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 127 artarak 28 bin 985'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgeye yönelik 135 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 127 Filistinliyi daha öldürdüğünü aktaran Kudra, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985'e yükseldiğini kaydetti.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 205 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 68 bin 883'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Filistin Kızılayı: İsrail tankları Gazze'deki Emel Hastanesinin üçüncü katını hedef aldı

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Emel Hastanesinin üçüncü katını hedef aldığını belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da, Filistin Kızılayının açıklamasına yer verildi.

İsrail tanklarının El-Emel Hastanesinin üçüncü katını hedef aldığı belirtilen açıklamada, hastane çevresinin de şiddetli bombardımana maruz kaldığı ve hastane binasında maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Emel Hastanesinin kapılarında konuşlandığı ve tanklarının hastanenin ikinci katını hedef aldığı belirtilmişti.

Açıklamada İsrail tanklarının, hastaneye herhangi bir yardım veya lojistik malzeme girişine izin vermediği vurgulanmıştı.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılay'a bağlı Emel Hastanesini iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.

İsrail, Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak askeri kışlaya dönüştürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun uzun süredir abluka altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta da baskın düzenlediği Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak askeri karargaha dönüştürdüğünü açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Nasır Hastanesindeki son gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"İşgalci İsrail, Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak, askeri kışlaya dönüştürdü." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail askerlerinin hastanede çalışan 70 sağlık personelini de alıkoyduğu belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, sağlık personelini uzun saatler boyunca doğumhanede kelepçeli halde bekletti. Askerler alıkoyduğu sağlık personelinin kıyafetlerini çıkararak ardından darbetti." bilgisine yer verilerek, hastanede yalnızca 25 sağlık personelinin kaldığı vurgulandı.

Yoğun bakımdaki 7 hasta yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Nasır Hastanesinde elektriği kesmesi ve oksijen cihazının çalışmasını engellemesi nedeniyle yoğun bakımdaki 7 hastanın hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, durumu kritik olan onlarca hastanın da her an ölebileceği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin yoğun bakım doktorunu alıkoyduğu ve hastanede kritik vakaları takip edecek doktorun da kalmadığı aktarıldı.

"İsrail işgal güçleri, sedyede hareket edemeyen onlarca hastayı alıkoydu. Hastalar askeri sedyelerle kamyonlara bindirilip bilinmeyen bir yere götürüldü." denilen açıklamada, Nasır Hastanesinde 3 gündür elektriklerin kesik olduğu ifade edildi.

Zor koşullarda 3 kadın doğum yaptı

Açıklamada, "Aralarında doktorların da bulunduğu üç kadın, Nasır Hastanesinde güvensiz ve zorlayıcı koşullarda, su, yiyecek, elektrik ve hijyenden yoksun bir şekilde doğum yaptı." denilerek, elektrik jeneratörlerinin kesilmesi nedeniyle hastanede suyun tamamen kesik olduğu bilgisine yer verildi.

Son olarak da açıklamada, Nasır Hastanesindeki sağlık personeli ve hastaların hayatlarından tamamen işgalci İsrail'in sorumlu tutulduğu kaydedildi.