Real Madrid'in, Girona ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olan Arda Güler, performansıyla İspanyol basınından tam not aldı.

18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in 4-0 öne geçmesinin ardından 77. dakikada Vinicius yerine oyuna dahil oldu.

TAKIMINA PENALTI KAZANDIRDI

Temmuz ayında Real Madrid'e imza atan Arda Güler, bu imzadan 7 ay sonra Santiago Bernabeu'da taraftarı önüne çıktı. Genç futbolcu mücadelenin 89. dakikasında ise takıma penaltı kazandırmayı başardı. Girona yarı alanında topu kontrol eden Arda çalımlarla sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Couto'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Munuera, beyaz noktayı gösterdi.

Arda Güler, penaltı vuruşunu kendisi kullanmak istedi ancak Joselu topu bırakmadı. Penaltıyı kullanan Joselu, topu yan direğe isabet ettirdi. Penaltının kaçırılmasının ardından Arda, Joselu'yu teselli etti. Karşılaşma 4-0 tamamlanırken, sosyal medyada bazı İspanyol taraftarlar, penaltının Arda Güler'e bırakılması gerektiğini belirterek atışı Joselu'nun kullanmasına tepki gösterdi.

Real Madrid'in Girona'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Arda Güler'e dikkat çekti. Marca'da yer alan kısa yorumda Arda için, "Sadece 15 dakika sürdü ve maçın sonucu belli olmuştu ama Bernabeu ve Arda Güler bunun için minnettardı. Nihayet, Türk oyuncu beklenenden yarım yıl sonra ilk kez sahaya çıktı" denildi.

Planeta Realmadrid'de yer alan Arda Güler haberinde ise yıldız futbolcunun cesur ve öz güvenli kişiliğine vurgu yapıldı. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türk oyuncu sahaya her çıktığında çok ilginç hareketlere imza atıyor. Örneğin Joselu'nun kaçırdığı penaltıyı o yaptırdı. Belki de Türk oyuncu atışı kullansaydı, top içeri girecekti. Bunu asla bilemeyeceğiz. Ancak, asıl önemli olan Güler'in harika bir kişiliğe sahip olmasıdır."

"İLK GOLÜNE YAKLAŞIYOR"

"Penaltıyı kendisi atmak istedi ve bu, görüntülere yansıdı. Türk oyuncu, takımda yeni olmasına rağmen penaltıyı isteyecek kadar cesur görünüyor. Bu nedenle Real Madrid taraftarları 24 numarayı sahada daha sık görmek istiyor. Fenerbahçe'nin oyuncusu harika bir futbolcu ve kulüp ondan çok memnun. Hatta kış transfer döneminde gelen birkaç teklifi de geri çevirdiler."

"Şimdi sezonun en önemli kısmı geliyor. Şampiyonlar Ligi geri döndü ve La Liga son aşamasına giriyor, ancak bugün kazanma yolunda büyük bir adım attılar. Arda'nın taraftarların istediği dakikaları alıp alamayacağını göreceğiz. Real Madrid'de onun bir dünya yıldızı olacağına inanıyorlar. Yavaş yavaş başrol oynamaya başlayacak. Ancelotti şimdi onun sabırlı olmasını ve dünyanın en iyileriyle birlikte bir futbolcu olarak gelişmeye devam etmesini umuyor. Girona karşısında oynadığı 10 dakikada çok iyi bir izlenim bıraktı, hatta bir penaltıya bile sebep oldu. İlk golüne her geçen gün daha da yaklaşıyor."