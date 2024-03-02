Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van İl Müdürüğü görevine İsmetullah Altun atandı. Altun, 2023 yılının Kasım ayında Van'daki görevine vekaleten atanmıştı. 2 Şubat 2024 tarihli yayınlanan atama kararlarıyla birlikte asaletini alan Altun, Van İl Müdürlüğündeki görevine devam edecek.

İsmetullah Altun kimdir?

1969 yılında Bitlis’te doğdu. İlk ve ortaöğretimini Bitlis ilinde sırasıyla 8 Ağustos İlkokulu, İmam-Hatip Ortaokulu ve Ticaret Meslek Lisesini okudu. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi İşletme-Muhasebe bölümünü

kazandı ve 1993 yılındı üniversite eğitimini tamamladı. 1993-94 Eğitim-Öğretim yılında Bitlis Ticaret Lisesinde ücret karşılığı olarak öğretmenlik yaptı. 1995 yılında Ardahan Ticaret Meslek Lisesinde Öğretmen olarak göreve başladı. 1997 yılında Bitlis Ticaret Meslek Lisesine atandı ve burada 2009 yılına kadar çalıştıktan sonra 2009 yılında Manisa-Turgutlu Ticaret Meslek Lisesine atandı. 2010 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne geçiş yaptı ve Bitlis iline ataması yapıldı. Burada İl Müdür Yardımcılığına görevlendirildi ve bu görevine Aralık 2016’ya kadar devam etti. Ocak 2017’den Kasım 2023'e kadar Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Vekaleten görev yaptı.

10.11.2023 tarih ve 2540 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile atandığı Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü V. görevine 15 Kasım 2023 tarihi itibariyle göreve başladı. 2 Mart 2024 tarihinde yayınlanan atama kararıyla Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak asaleten atanan Altun, evli ve 5 çocuk babasıdır.