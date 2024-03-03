Van Edremit Belediye Başkanı, 2019 yılından beri yürüttüğü belediye başkanlığı süresince, Edremit Belediyesi mülklerinin satılmasıyla ilgili pek çok eleştiriye maruz kaldı. Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say odağı olduğu iddia ve eleştirilere cevap verdi.

BU İŞLER İLLER BANKASINDAN GELEN ÖDENEKLE YAPILMASI MÜMKÜN OLAN İŞLER DEĞİL

Edremit Belediyesi tarafından kullanılan ana hizmet binası dahil, hizmet bina ve arsaları kurum ve şahıslardan satın alınarak belediyeye kazandırıldığını ifade eden Say, “2019 yılından önce Edremit Belediyesine ait bir gayrimenkulü satmış değiliz. Varsa bu konuda konuşanlar getirip önümüze koyar! Edremit Belediyesinin mülk sayısını neredeyse 4 katına çıkardık. Şu an hizmet verdiğimiz belediye binamızın yeri dahi bize ait değildi. Çok açık ve net söylüyorum ki, biz bir tek yeri dahi satmadık. Tam tersine onlarca yeri belediyemize kazandırdık.” dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say yapılan alımlarda ve satımlarda vatandaşın menfaatini gözettiklerini ifade ederek, göreve başladığı günden bugüne satın alınan 9 adet taşınmaz bedelinin 79 milyon 954 bin TL, satılan 6 adet taşınmazın ise, satış bedelinin 266 milyon 147 bin TL olduğunu söyledi.

Say, “Biz vatandaşa hem faydalı yeni ve büyük projeler yapıyoruz, hem de belediyenin görevlerini eksiksiz yürütüyoruz. Bu işler, yalnızca İller Bankasından gelen ödenekle yapılması mümkün olan işler değil. Biz 5 yıl boyunca belediyemizin yatırım bütçesinin tam 7 katı değerinde yatırım yaptık. Diğer 6 katını ise Milli Emlak’tan, Hazineden, TOKİ’den elde ettiğimiz 9 ayrı gayrimenkulden ve bunların toplamı doğrultusunda elde ettiğimiz kaynakla yaptık.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE TÜM BELEDİYELERE MUBAH OLAN BİZE GÜNAH MI?

İşlevini yitirmiş mülklerin kaynak oluşturmak adına satışının yapılmasının yaygın bir uygulama olduğunu belirten Say, “Türkiye’de mevcut olan 1390 adet belediye var ve bunların tamamı gayrimenkul satışı yapar. 1389 belediyeye mubah olan Edremit Belediyesine günah mı? Bunun sayısız örneği var, geçen sene Ankara Büyükşehir Belediyesi tek seferde yüzlerce gayrimenkul sattı ama kimse bunu eleştirmedi. Belediyecilikte kaynak üretmek zorundasınız yoksa yalnızca çöp toplayan bir belediye olursunuz. Biz sadece çöp toplayan bir belediye olmak istemedik.” şeklinde konuştu.

DENETLENMEYİ BİZ TALEP ETTİK

Göreve başladığı dönemden kısa bir süre sonra yetkili kurumlardan denetlenme talebinde bulunduklarını belirten İsmail Say, “Bizden önceki 8 yıllık dönemde Edremit Belediyesi asla denetlenmemişti. 2020,2021 ve 2022’de altı farklı yöntemle denetlendi ve tamamından teşekkür aldı. Sayıştay, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlendi. Biz göreve geldikten 3 ay kadar sonrasında denetlenme talebinde bulunduk. Bu bağlamda da denetlenme talebinde bulunan ilk belediye olduk. Kaynak oluşturmak adına oluşturduğumuz hiçbir gayrimenkulü de açık arttırmada satmadık. Yaptığımız ihalelerin bir kısmı dava konusu oldu ve reddedildi.” ifadelerini kullandı.

Tüm taşınmazların yıllar içerisindeki artışını da metrekare cinsinden paylaşan Say, 2018 ve öncesinde 114 bin 574 metrekare alana sahip olan Edremit Belediyesinin, 2019’dan bu yana taşınmaz alanını, 430 bin 117 metrekareye çıkardığını paylaştı.

RAKAMLARLA EDREMİT