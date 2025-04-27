Van, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı’nda, yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda firmayı ağırladı. Fuara katılan İranlı firma yetkilisi, fuarda hem önemli iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı bulduklarını hem de Van’ı çok beğendiklerini söyledi.

Van, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı tamamlandı. Özellikle İran’dan birçok firmanın fuara katılım sağlaması dikkat çekti. İran’ın Tahran kentinden fuara katılan demir-çelik firma yetkilisi, Türkiye ile olan ticari ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Van’da temaslarda bulunduğunu ve kenti çok sevdiğini dile getirdi.

“VAN İLE TİCARETİMİZİ ARTIRMAK İSTİYORUZ”

Demir-çelik firma yetkilisi Siavash Aghamohammadi, “Şirketimiz Tahran’da hizmet veriyor. Demir-çelik alanında çok uzun yıllardır çalışmalarımız var. Van ile işbirliğimizi, ticaretimizi artırmak istiyoruz” dedi.

Sınır komşusu olmalarının ticareti kolaylaştırdığını vurgulayan Aghamohammadi, “Türkiye ile ilişkilerimiz oldukça iyi. Bu durum ticaretimizi olumlu etkiliyor. Temennimiz iki ülke arasındaki ilişkilerin, ticaretin daha fazla olması.” diye konuştu.

“VAN’I ÇOK BEĞENDİK”

Van’da düzenlenen fuara ilk kez katıldıklarını belirten Aghamohammadi, “İstanbul gibi büyük şehirlerde daha önce birçok fuarda yer aldık. Van’a da ilk kez geldik. Van’ı çok beğendik. Burada iş insanlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Beklentilerimiz yüksek. Katılım sağlamamızın nedeni hem Van’ı tanımak hem de demir-çelik alanındaki ürünlerimizi tanıtmaktı. Fuarın sınırımıza yakın Van’da düzenlenmesi çok daha güzel oldu.” sözlerine yer verdi.