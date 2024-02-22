Nur Tatar Spor Salonunda 20 Şubat 2024 tarihinde başlayan müsabakalar bugün tamamlandı. Bugün oynanan final maçında Diyarbakır Yurdum Spor Kulübünü 71-44 skorla yenen İpekyolu Belediyesi Spor Kulübü, bölge şampiyonu olarak Anadolu Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay, “İpekyolu Belediyesi Spor Kulübümüzü kutluyorum. Sezon başından itibaren her maçta bizlere galibiyet sevinci yaşattılar. İpekyolu’nu farklı şehirlerde temsil ettiler ve bizleri hep gururlandırdılar.

Bize bölge şampiyonluğunu kazandırdılar. İpekyolu Belediyesi Spor Kulübümüz artık Anadolu Şampiyonası’nda bizleri gururlandıracak. Başarıları daim olsun” diye konuştu.