İpekyolu Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte, sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarında larva mücadele çalışmalarını başlattı. Ekipler, özellikle bu dönemlerde haşere üretebilecek her noktada larva ilaçlama çalışmalarına start verdi.

Halk sağlığını ön planda tutmak ve İpekyolu İlçesinde yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla başlatılan ilaçlama çalışması, halk sağlığını tehdit eden haşere ve böceklere karşı tedbir amaçlı yapılıyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte yaşamı olumsuz etkileyen sinek ve sivrisinek larvalarına karşı üreme alanları ve sulak alanlara yönelik ilaçlama çalışmalarına başladı.

Ekipler öncelikli olarak hazırlanan planlama doğrultusunda, ilçe genelinde halk sağlığının korunması amacıyla karasinek ve sivrisineklerin birinci derecede üreme noktaları olan alanlarda koruyucu önlemler alarak ilaçlama yapıyor.

İpekyolu Belediyesi Basın Bürosu tarafından paylaşılan bilgide; “Düzenli ve etkin bir ilaçlama çalışması yürüten ekipler, çevre dostu ilaçlama yöntemlerini kullanarak hem halkın sağlığını önemsiyor hem de çevreyi korumayı hedefliyor” denildi.