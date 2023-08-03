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Salı günü Malatya'da meydana gelen inşaat kazasında bir kişi ölmüş bir kişi ise yaralanmıştı. Aradan iki gün geçmeden bir acı haberde İstanbul'dan geldi.

Çaldıran'dan çalışmaya giden iki amca oğlu Veli Çelik ile Okan Çelik Pendik’te çalıştıkları işyerinde iskeleden düştüler.

İskeleden düşme sonucu Veli Çelik hayatını kaybederken, Okan Çelik ise yaralandı.

Yaralı Okan Çelik Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Veli Çelik'in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Cenaze yapılacak olan otopsi işlemlerinden sonra Çaldıran'a gönderilecek. HbrÇaldıran