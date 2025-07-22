Van’dan büyükşehirlere çalışmaya giden genç işçilerden bazıları yeterli tedbir alınmadığı için inşaat alanlarında yaşamlarını yitirebiliyor.

SGK verilerine göre, 2025’in ilk 6 ayında Türkiye genelinde 208 işçi inşaatta hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bazıları, ekmek parası için İstanbul, Ankara, Antalya gibi büyükşehirlere giden Vanlı gençleri kapsıyor.

“DENETİMSİZLİK, EĞİTİMSİZLİK…”

A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İskender Temel, Van’da ve Türkiye’nin birçok ilinde görev yaptığını belirterek, “Bugün Van’dan çıkıp batıya inşaatta çalışmaya giden her genç, sistematik bir riskin içine giriyor. Denetimsizlik, eğitimsizlik ve umursamazlık bu çocukları mezara gönderiyor.” dedi.

“KABUL EDİLEMEZ BİR TABLO”

Vanlı işçilerin çoğu zaman sigortasız ve güvencesiz koşullarda çalıştığını ileri süren Temel, “Ruhsatsız yapıların çokluğu ve denetim eksikliği, kazaları kaçınılmaz hale getiriyor. Ya yüksekten düşme ya da elektrik çarpması kazaların çoğunluğunu oluşturuyor. Aileler çocuklarını çalışmaya gönderiyor, cenazeleri geri geliyor. Bu kabul edilemez bir tablo.” sözlerine yer verdi.

“NE İŞ OLURSA YAPARIM ZORUNLULUĞU ÖLÜM GETİRİYOR”

Bölgede ekonomik zorluklar nedeniyle gençlerin bir kısmı tecrübesiz olmalarına rağmen inşaatta çalışmak zorunda kalıyor. Temel, “Vanlı gençlerimiz mecburen ‘Ne iş olursa yaparım’ diyor ama karşılaştıkları ortamda hiçbir güvenlik önlemi yok. İş güvenliği kültürünün olmayışı, kazaların artmasına neden oluyor.” ifadelerine yer verdi.

İNŞAAT KAZALARININ 4 ANA NEDENİ

A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İskender Temel’e göre kazaların temel nedenleri var. Bunlar,

1-Güvensiz çalışma ortamı- Yüksekten düşme, elektrik çarpması, arızalı ekipmanlar.

2-Güvensiz davranışlar- Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmama, hızlı ve dikkatsiz çalışma.

3-Eğitim eksikliği- İş güvenliği ve mesleki bilgi yetersizliği.

4-Denetim ve mevzuat sorunları: Eksik yasalar ve yetersiz kontroller.

“ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”

Temel, inşaat ölümlerinin önlenmesi için yapılması gereken önerileri de şu şekilde sıraladı;

Devlet: Ruhsatsız inşaatları mühürlemeli, sıkı denetim yapmalı, şantiyelere müfettiş göndermeli.

İşveren: KKD temin etmeli, ekipman bakımlarını yapmalı, eğitim vermeli.

Çalışan: Koruyucu donanımları kullanmalı, eğitim almalı, ihlalleri bildirmeli.

Eğitim: İş güvenliği kültürü küçük yaşlarda verilerek kalıcı hale getirilmeli.

