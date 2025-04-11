Brent petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Sürücüler, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında yaşanan her gelişmeyi yakından takip ediyor.

BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİMİN ARDINDAN ZAM

Son iki gün içerisinde benzinin litre fiyatında toplamda 3 lira 59 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine 1 lira 35 kuruşluk bir indirim daha yansıdı. Ancak sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu rahatlama kısa sürecek. Yarından itibaren benzine 82 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

BRENT PETROL 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Petrol piyasalarında yaşanan düşüş, özellikle küresel ticaret gerilimlerinin artacağı beklentileriyle tetiklendi. Hafta içerisinde Brent petrolün varil fiyatı 60 doların altına inerek son dört yılın en düşük seviyesini gördü. Şu an itibarıyla Brent petrol, 63,45 dolardan işlem görüyor.