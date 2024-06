Van Gölü'nün endemik balık türü olan inci kefalinin yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası tatlı sulara yaptığı göç yolculuğu devam ederken, balığın korunması amacıyla da ekipler gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor.

Bu göç yolculuğu görsel bir şölen sunarken, kaçak avcıların yakalanması için de Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van YYÜ, ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz denetim yapıyor.

İnci kefalinin göç ettiği Tuşba ilçesindeki Çolpan Deresi'nde kaçak avcılara yönelik denetim yapan ekipler, derede ağ olup olmadığını kontrol etti. Kaçak avcıların dereye yerleştirdikleri özel düzenekle avladıkları yaklaşık 80 kilo canlı balık tekrar suya bırakıldı.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Bu dönemde her bir balık ortalama 10 bin yumurta bırakıyor. Her bir dere ayrı bir gen zenginliği. Dolayısıyla her bir dere, her balık altın kıymetinde. Para hırsı ile hareket eden insanoğlu için maalesef çok bir anlam ifade etmiyor. Buradaki bir çuval balık, belki binlerce balık olacaktı" dedi.