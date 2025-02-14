Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 milyar 2 milyon 224 bin 799 TL Hububat Desteği, 199 milyon 755 bin 800 TL Hayvan Gen Kaynakları Desteği, 49 milyon 769 bin 36 TL Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği olmak üzere toplamda 2 milyar 251 milyon 749 bin 635 TL tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirtti.

Bakan Yumaklı, Hububat Desteği'nin; Kırıkkale, Kayseri, Antalya, Çanakkale, Uşak, Nevşehir, Bolu, Niğde illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceğini açıkladı.