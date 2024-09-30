Şeyh Kasım, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından televizyon konuşması yaptı.

Dahiye bölgesine yönelik ağır bombalarla düzenlenen saldırılarda Nasrallah'ın yanı sıra bazı Hizbullah yöneticilerinin de hayatını kaybettiğini hatırlatan Şeyh Kasım, şunları kaydetti:

"Hizbullah için en kısa zamanda bir genel sekreter seçimini yaparız. Bunu Hizbullah'ın mekanizmalarına göre yaparız. Seçenekler çok kolay olacak, sizler rahat olun. Hizbullah yapısında yöneticilerden birinin vurulması durumunda yedek alternatifler hazır duruyor."

İsrail ile savaşın uzun süreceğinin farkında olduklarını ve bu savaştan zaferle çıkacaklarını savunan Şeyh Kasım, tıpkı 2006 yılında olduğu gibi bu savaşta da İsrail'e karşı zafer elde edeceklerini söyledi.

İsrail'in Hizbullah'ın askeri gücünü düşürmeyeceğini söyleyen Şeyh Kasım, İsrail ordusunun Lübnan'a karadan girmesine karşı savaşmaya hazır olduklarını belirtti.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1178 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.