İran Medyası Nasrallah'ın Hayatta Olduğunu Bildiriyor

İran’ın Tasnim Haber Ajansı ve Hizbullah’a yakın kaynaklar, Nasrallah’ın hayatta olduğunu ve herhangi bir tehlike altında olmadığını ifade etti, bu durum gerilimi artırdı.

Saldırının Etkileri ve İnsan Kaybı

Saldırılarda 60’tan fazla hava bombardımanı gerçekleştirildi ve bu olay sonucunda 6 kişi hayatını kaybederken, 91 kişi de yaralandı, bu da bölgedeki insani durumu kritik hale getirdi.

Netanyahu’nun Açıklamaları ve Ardından Gelen Hava Taarruzu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler’deki konuşmasının hemen ardından gerçekleşen hava saldırıları, büyük yıkımlara ve birçok insanın evlerini terk etmesine yol açtı.

Hizbullah'ın Askeri Komutanları Hedef Alındı

Saldırı sonrası İsrail ordusu, Hizbullah'ın füzelerden sorumlu komutanının öldüğünü duyurdu, ancak Nasrallah’ın durumu ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı, bu belirsizlik bölgedeki tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.