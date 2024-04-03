31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi üzerine pek çok siyasi isim tepki göstermek üzere Van’a geldi.

Van’da yapılan basın açıklamasına ve yürüyüşe başta, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, eski milletvekili Leyla Zana, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP heyetinden isimler de katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Vanlı hemşerilerim, söz verdiğiniz gibi 14’te 14 yaparak çok büyük bir yanıt verdiniz. Emin olun, geçen gün Van mitinginde de söylemiştim; Van Kürtlerin kalbidir. Van ortaya koymuş olduğu onurlu duruşuyla birlikte, Kürtlerin, demokrasinin, özgürlük taleplerinin, baskıyla, zulümle, kayyum düzeniyle ortadan kaldırılamayacağının cevabını bu alanda vermiştir. Nerede ne zaman Van’ın adını duyarsak onur duyuyoruz. İki dönem iradenize kayyum atayanlar, şimdi yeniden bir kumpasla tekrar Van halkının iradesini gasp etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Bakırhan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Sizlere söz veriyoruz, 14’te 14 belediyemizi koruyacağız. Van halkının iradesini hiç kimse gasp edemez. Ankara’da, o karanlık dehlizlerde yapılan planlar Van’da, Van Kalesi’ne çarparak paramparça olmaya mahkumdur. Zannediyorlar ki, bu haksızlığı sineye çekeceğiz, buradan bir kere daha bu hukuksuz, bu haksız, bu Kürt halkının iradesini yok sayan, bu anlayışı sineye çekmeyeceğiz. İtiraz edeceğiz! Van halkının, gençlerinin, kadınlarının, halkının mazbatasını Van halkına teslim etmeleri için onlara çağrı yapıyoruz” dedi.

BAKIRHAN: YSK’YA SESLENİYORUZ

DEM PARTİ Eş Genel Başkanı Bakırhan; “Buradan YSK’ya sesleniyoruz, bu siyasi komplonun aleti olmayın. Sizler Abdullah Zeydan’a aday olma onayı verdiniz, kararınızın arkasında durun. Van halkının, Van’da yaşayan insanların gözü, kulağı vereceğiniz doğru ve adil karardadır…” diye kaydetti.

AK PARTİLİ ADAYA ÇAĞRI

Bakırhan, bir çağrıyı da AK Partili adaya yapmak istediğini belirterek; “Bir çağrımız da AK Partili adayadır. Kürt isen, insansan, inançlıysan, bu toprakların insanıysan oyuna gelme. Mazbatayı kabul etme. Yarın Van halkının arasında, Van sokaklarında, caddelerinde gezerken başını önüne eğmek zorunda kalırsın” vurgusu yaptı.

Bakırhan son olarak; “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında Van seçimi konuşuluyor. İlk defa Türkiye, Van konusundaki bu haksız, hukuksuz karar karşısında büyük bir ittifak yapmıştır. Van’ı sahiplenen, Van halkının iradesinin arkasında duran siyasi partilere, liderlerine, demokratik kitle örgütlerine buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HATİMOĞULLARI: İTİRAZIMIZ KABUL EDİLENE KADAR VAN’DAYIZ

DEM Parti Van Büyükşehir adayı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasının ardından Van’a gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da, açıklamalarda bulundu.

DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Bizler burada konuşurken Türkiye’de yaşayan 85 milyona sesleniyoruz. Abdullah Zeydan’a başkanlık adaylığı onayı veren YSK, seçimlere 48 saat kala adaylıkla ilgili sorun bildiriyor. Bizlere bu sorun iletilmeden önce AK Parti’ye iletilmiş, seçimler yapılırken onlar bize kumpas kuruyorlardı. Buradan YSK’ya sesleniyorum; il seçim kurulunun almış olduğu kararın ardından, bu sabah avukatlarımız oldukça geniş bir itiraz hazırladı, YSK’ya ilettik. İtirazımız kabul edilene kadar demokratik mücadelemize devam edeceğiz, Zeydan’a mazbatası verilene dek mücadelemiz devam edecek” dedi.

Hatimoğulları; “Bizler MYK toplantımızı bugün Van’da yaptık. Bu karar olumlu neticeleninceye kadar biz Van’da olacağız, Van halkıyla beraber bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye’de siyasetin en solundan en sağına kadar çok farklı siyasi partilere sahip insanların kalbi Van için atıyor, dayanışma sesleri geliyor. Böylesi bir uygulama ilk kez görülüyor, bugün tüm barolar diyor ki, bu karar haksız ve hukuksuzdur. Burada YSK’ya sesleniyorum; YSK’nın en önemli görevi bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmaktır, korumaktır. Van halkının, Zeydan başkanın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmasını bekliyoruz. Bize desteklerini esirgemeyen tüm bileşenlere, yüreği demokrasiden yana atan 85 milyon yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye kaydetti.

DEMİRTAŞ: İRADENİZ KARŞISINDA ONUR DUYUYORUZ

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da, geldiği Van’da yaptığı konuşmada; “Van halkının iradesi karşısında onur duyduğumuzu söylemek için buradayız. Selahattin’in de Van halkına selamı var. Dedi ki; Van halkı 14-0 yaparak bizleri onurlandırdı, gurur duyuyoruz. Bu onurlu irade karşısında hiçbir güç duramaz” şeklinde konuştu.

ZANA: HAKSIZLIĞA UĞRADINIZ, BU KABUL EDİLEMEZ

Eski Milletvekili Leyla Zana ise, “Sizlerin iradesini kutluyorum, ben sizlerleyim, sesiniz arşa yükseldi. Haykırışınız haysiyet ve şereftir. Değerli kardeşlerim, haksızlığa uğradınız bu kabul edilemez, iradeniz ile kazanacağız, şüpheniz olmasın. Bu iradeyi elinizden alanlar utansınlar, Van Kürtlerin iradesidir” ifadelerini kullandı.