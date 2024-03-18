Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının geride kalmasıyla birlikte Adrese Dayalı Nüfus Sistemi verilerini paylaşmıştı.

Verilere göre en çok Vanlının yaşadığı il 263 bin 921 ikamet ile İstanbul olurken, 291 Vanlı ile Kilis, Türkiye’de en az Vanlının yaşadığı il oldu.

Hangi şehirde kaç Vanlı yaşıyor? İşte il il o rakamlar;

Adana: 23 bin 252 Vanlı

Adıyaman: 497 Vanlı

Afyonkarahisar: Bin 47 Vanlı

Ağrı: 4 bin 188 Vanlı

Amasya: 470 Vanlı

Ankara: 32 bin 969 Vanlı

Antalya: 38 bin 234 Vanlı

Artvin: 825 Vanlı

Aydın: 11 bin 811 Vanlı

Balıkesir: 7 bin 882 Vanlı

Bilecik: 5 bin 135 Vanlı

Bingöl: 658 Vanlı

Bitlis: 3 bin 555 Vanlı

Bolu: Bin 309 Vanlı

Burdur: 981 Vanlı

Bursa: 36 bin 914 Vanlı

Çanakkale: 7 bin 378 Vanlı

Çankırı: 369 Vanlı

Çorum: 374 Vanlı

Denizli: 7 bin 113 Vanlı

Diyarbakır: 2 bin 882 Vanlı

Edirne: 2 bin 633 Vanlı

Elazığ: 921 Vanlı

Erzincan: Bin 163 Vanlı

Erzurum: Bin 754 Vanlı

Eskişehir: 5 bin 351 Vanlı

Gaziantep: 14 bin 860 Vanlı

Giresun: 671 Vanlı

Gümüşhane: 480 Vanlı

Hakkari: 3 bin 842 Vanlı

Hatay: 2 bin 181 Vanlı

Isparta: Bin 181

Mersin: 26 bin 460 Vanlı

İstanbul: 263 bin 921 Vanlı

İzmir: 37 bin 80 Vanlı

Kars: Bin 92 Vanlı

Kastamonu: 844 Vanlı

Kayseri: Bin 539 Vanlı

Kırklareli: 2 bin 833 Vanlı

Kırşehir: 503 Vanlı

Kocaeli: 37 bin 484 Vanlı

Konya: 16 bin 958 Vanlı

Kütahya: 2 bin 107 Vanlı

Malatya: Bin 485 Vanlı

Manisa: 6 bin 509 Vanlı

Kahramanmaraş: 481 Vanlı

Mardin: Bin 253 Vanlı

Muğla: 19 bin 585 Vanlı

Muş: Bin 525 Vanlı

Nevşehir: 612 Vanlı

Niğde: 553 Vanlı

Ordu: 752 Vanlı

Rize: Bin 501 Vanlı

Sakarya: 9 Bin 89 Vanlı

Samsun: Bin 320 Vanlı

Siirt: Bin 179 Vanlı

Sinop: 252 Vanlı

Sivas: 642 Vanlı

Tekirdağ: 39 bin 262 Vanlı

Tokat: 716 Vanlı

Trabzon: Bin 765 Vanlı

Tunceli: 411 Vanlı

Şanlıurfa: Bin 206 Vanlı

Uşak: 922 Vanlı

Van: 942 bin 848 Vanlı

Yozgat: 575 Vanlı

Zonguldak: Bin 151 Vanlı

Aksaray: 395 Vanlı

Bayburt: 363 Vanlı

Karaman: 321 Vanlı

Kırıkkale: Bin 18 Vanlı

Batman: Bin 145 Vanlı

Şırnak: Bin 958 Vanlı

Bartın: 424 Vanlı

Ardahan: 443 Vanlı

Iğdır: Bin 887 Vanlı

Yalova: 2 Bin 777 Vanlı

Karabük: 688 Vanlı

Kilis: 291 Vanlı

Osmaniye: 523 Vanlı

Düzce: Bin 437 Vanlı