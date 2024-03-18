Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının geride kalmasıyla birlikte Adrese Dayalı Nüfus Sistemi verilerini paylaşmıştı.
Verilere göre en çok Vanlının yaşadığı il 263 bin 921 ikamet ile İstanbul olurken, 291 Vanlı ile Kilis, Türkiye’de en az Vanlının yaşadığı il oldu.
Hangi şehirde kaç Vanlı yaşıyor? İşte il il o rakamlar;
- Adana: 23 bin 252 Vanlı
- Adıyaman: 497 Vanlı
- Afyonkarahisar: Bin 47 Vanlı
- Ağrı: 4 bin 188 Vanlı
- Amasya: 470 Vanlı
- Ankara: 32 bin 969 Vanlı
- Antalya: 38 bin 234 Vanlı
- Artvin: 825 Vanlı
- Aydın: 11 bin 811 Vanlı
- Balıkesir: 7 bin 882 Vanlı
- Bilecik: 5 bin 135 Vanlı
- Bingöl: 658 Vanlı
- Bitlis: 3 bin 555 Vanlı
- Bolu: Bin 309 Vanlı
- Burdur: 981 Vanlı
- Bursa: 36 bin 914 Vanlı
- Çanakkale: 7 bin 378 Vanlı
- Çankırı: 369 Vanlı
- Çorum: 374 Vanlı
- Denizli: 7 bin 113 Vanlı
- Diyarbakır: 2 bin 882 Vanlı
- Edirne: 2 bin 633 Vanlı
- Elazığ: 921 Vanlı
- Erzincan: Bin 163 Vanlı
- Erzurum: Bin 754 Vanlı
- Eskişehir: 5 bin 351 Vanlı
- Gaziantep: 14 bin 860 Vanlı
- Giresun: 671 Vanlı
- Gümüşhane: 480 Vanlı
- Hakkari: 3 bin 842 Vanlı
- Hatay: 2 bin 181 Vanlı
- Isparta: Bin 181
- Mersin: 26 bin 460 Vanlı
- İstanbul: 263 bin 921 Vanlı
- İzmir: 37 bin 80 Vanlı
- Kars: Bin 92 Vanlı
- Kastamonu: 844 Vanlı
- Kayseri: Bin 539 Vanlı
- Kırklareli: 2 bin 833 Vanlı
- Kırşehir: 503 Vanlı
- Kocaeli: 37 bin 484 Vanlı
- Konya: 16 bin 958 Vanlı
- Kütahya: 2 bin 107 Vanlı
- Malatya: Bin 485 Vanlı
- Manisa: 6 bin 509 Vanlı
- Kahramanmaraş: 481 Vanlı
- Mardin: Bin 253 Vanlı
- Muğla: 19 bin 585 Vanlı
- Muş: Bin 525 Vanlı
- Nevşehir: 612 Vanlı
- Niğde: 553 Vanlı
- Ordu: 752 Vanlı
- Rize: Bin 501 Vanlı
- Sakarya: 9 Bin 89 Vanlı
- Samsun: Bin 320 Vanlı
- Siirt: Bin 179 Vanlı
- Sinop: 252 Vanlı
- Sivas: 642 Vanlı
- Tekirdağ: 39 bin 262 Vanlı
- Tokat: 716 Vanlı
- Trabzon: Bin 765 Vanlı
- Tunceli: 411 Vanlı
- Şanlıurfa: Bin 206 Vanlı
- Uşak: 922 Vanlı
- Van: 942 bin 848 Vanlı
- Yozgat: 575 Vanlı
- Zonguldak: Bin 151 Vanlı
- Aksaray: 395 Vanlı
- Bayburt: 363 Vanlı
- Karaman: 321 Vanlı
- Kırıkkale: Bin 18 Vanlı
- Batman: Bin 145 Vanlı
- Şırnak: Bin 958 Vanlı
- Bartın: 424 Vanlı
- Ardahan: 443 Vanlı
- Iğdır: Bin 887 Vanlı
- Yalova: 2 Bin 777 Vanlı
- Karabük: 688 Vanlı
- Kilis: 291 Vanlı
- Osmaniye: 523 Vanlı
- Düzce: Bin 437 Vanlı
Kaynak: Wanhaber: Fatma Öztürk