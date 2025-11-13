Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi Özel İdare Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile motosiklet, belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak müşahade altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.