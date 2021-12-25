Vali Bilmez: Bölgede ilk yerleşik hayata geçen Müslüman ahali Pinyanişilerdir

İran, Irak ve Türkiye'nin birçok ilinde 3 milyona yakın mensubu bulunan Pinyanişi Aşireti, Van'da dernek açtı. Açılışta konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Bölgede ilk yerleşik hayata geçen, ilk şehirleşen Müslüman ahali Pinyanişilerdir" dedi.

HABERDE İNSAN 25.12.2021, 15:43
Vali Bilmez: Bölgede ilk yerleşik hayata geçen Müslüman ahali Pinyanişilerdir

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Pinyanişi aşiretinin kanaat önderleri Teoman Zeydan, Orhan Pirozbeyoğlu, Yüksekova'nın Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, İran'daki Pinyanişileri temsilen Behruz Paki ve Van'daki Kadim Aşiretler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ezdinan aşireti lideri Salih Özbek'in yanı sıra vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası kalabalık, yemekli toplantı için otele geçti. Bir dakikalık saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından, Pinyanişi aşiretinin tarihçesi ve vefat eden aşiret liderlerinin fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Pinyanişi Aşireti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Senar Yıldız, derneğin amacının insanları bir araya getirmek olduğunu anlatarak, "Aşiretimiz hakikaten çok kadim ve geçmiş tarihi altın harflerde yazılacak bir aşiret. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu yana aşiretimiz her zaman doğru olanı yapmış, ülkesinin ve bayrağının yanında olmuştur" dedi.

'AŞİRETLER BİRER SOSYAL MÜESSESEDİR'

Vali Mehmet Emin Bilmez de bölgedeki aşiretlerin birlik, beraberlik ve dayanışma için önemli olduğuna işaret ederek, "Birbirimizi sevelim, birbirimize yardımcı olalım. İnsanoğlu dinini seçebilir, insanoğlu ideolojisini seçebilir, insanoğlu yaşam biçimini seçebilir, insanoğlu yaşayacağı şehri de seçebilir. İnsanoğlu iki şeyi seçemez. Biri cinsiyet, diğeri de anne ve babasını seçme hakkı yoktur. Kim ailesine, aşiretine, milletine daha faydalıysa üstün de odur, takva sahibi de odur. Kim ailesine, aşiretine, milletine zarar veriyorsa vallahi alçak da düşük de olan odur. Onun için aşiretlerimiz bizi birbirimizi tanımamız için var olan birer sosyal müessesedir" diye konuştu.

'İLK ŞEHİRLEŞEN MÜSLÜMAN AHALİ PİNYANİŞİLERDİR'

Vali Bilmez, Osmanlı, Selçuklu, Abbasi ve Emeviler dönemlerinde devlet otoritesinin aşiretler tarafından tesis edildiğini anlatarak, "Dolayısıyla insanlar malını, canını kurmak için de bir aşiretin etrafında toplanma ihtiyacı hissetmiş. Aşiret bağı ile birbirine bağlı olan Doğu Anadolu'da genellikle akrabalık kan bağına dayanır.

Ama güney sınırlarımızda, Şanlıurfa’da ise daha çok toprak merkezli bir aşiret bağı görmekteyiz. Bu bölgedeki İslamiyet'in gelişinden beri hicretin 18'inci yılında bölgedeki bütün aşiretler, gönüllü olarak Müslüman olmuş ve Müslüman olarak da yaşamış. Müslümanlar, bu coğrafyada genelde göçebe yaşamış, savaşçı olmuş, devletlerin savaşçı unsurları olmuş. Ama 1800'lerden sonra göçebe toplumlarımız yavaş yavaş şehirleşmeye başladılar, yerleşik hayata geçtiler.

Pinyanişi aşireti de 1600'lerde Botan bölgesinden Hakkari ve bu bölgeye gelen Berjene ve Broki aşiretleri gibi köken itibariyle oradan çıkma. Ama bu bölgede ilk yerleşik hayata geçen, ilk şehirleşen Müslüman ahali Pinyanişilerdir. Belki de en son yerleşik hayata geçen aşiretimiz de Ertoşilerdir. O yüzden Ertoşilere toplum içinde hala Koçer de diyebiliyoruz.

Aşiretler, bugün artık modern devletlerin bölgede tesis edilmesi için insanlarımızın birliği ve beraberliği için çok önemli rol üstlenmektedirler" dedi. Pinyanişi aşireti kanaat önderi Teoman Zeydan ise mensubu olduğu aşiretin ülke ve bölge için önemli hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Orhan Pirozbeyoğlu ise derneğin kuruluş amacının insanların bir araya getirip, taziye ve düğünlerinde birlik ve beraberliklerini sağlamak olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından açılışa katılan binlerce kişiye yemek ikramında bulunuldu.dha

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