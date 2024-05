AK Parti Van İl Binası önünde bir araya gelen partililer, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran öncülüğünde karanfil dağıtarak, Filistinli kadınlara destek vurgusunda bulundu.

Filistin’de yaşanan trajedik duruma dikkat çeken Havva Duran, “Pazar günü anneler günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler Günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı… Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin’de, Gazze’de, Refah’ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı.” ifadelerini kullanarak Filistin, Gazze ve Refah’ta yaşanan zorluklara dikkat çekti.

“BİR LOKMA EKMEĞİ BEKLİYORLAR”

“Filistin’de yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın zorluklarına” dikkat çeken Başkan Duran, “Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler, karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum: her can tek, her can biricik ve ‘bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir.’ ” diye konuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Mayıs tarihinde açıklanan sayıya göre 34 bin 683 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyleyen AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, “İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin raporuna göre Gazze’de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hâlâ ölüyor ve bunların 37’si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100.” şeklinde konuştu.

Duran konuşmasının devamında, “Bizler bugün AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanlığı, teşkilatlarımız, kadın milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak buradayız. Şu anda 81 ilde AK Partili kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız. 2 çocuğu şehit edilen Gazzeli kadın soruyor ya “Hasan ve Bera’nın suçları neydi? ne günah işlediler?” İşte o anneler için soruyoruz. Yaşamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için susmuyoruz!” dedi.

Parti binası önünde düzenlenen açıklamaya AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran’ın yanı sıra AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım, ilçe kadın kolları başkanları ile çok sayıda partili katıldı