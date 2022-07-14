Vali Balcı'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Van Valisi Ozan Balcı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

HABERDE İNSAN 14.07.2022, 13:59
Vali Balcı'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Vali Balcı, mesajında, “15 Temmuz; hain terör örgütü FETÖ/PDY tarafından demokrasimize, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve özgürlüğümüze yönelik darbe girişimine karşı aziz milletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla canları pahasına meydanları doldurarak vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkarak yazmış olduğu destandır. 15 Temmuz destanı ile aziz milletimiz, demokrasiye inancını ve kendi iradesi üzerinde hiçbir güç tanımadığını, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için her daim kararlılıkla mücadele edeceğimizi bütün dünyaya ilan etmiş ve göstermiştir.

Aziz milletimiz; vatan sevgisi, şehitlik ve gazilik anlayışı ile altı yıl önce 15 Temmuz gecesi tarihin akışını değiştirmiştir. 15 Temmuz; cesaretin ihanete, vatanına, devletine samimiyetle bağlı olan milletin, hainlere karşı galip geldiği, insanlık tarihine altın harflerle yazılan büyük bir kahramanlık destanı olmuştur. Tarih boyunca FETÖ’nün tertiplediği hain darbe girişimi gibi pek çok badireyi bertaraf etmeyi başaran bir ecdadın evlatları olarak bizlere düşen birimize daha çok kenetlenip şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkarak ülkemizi daha güçlü daha müreffeh yarınlara taşımak için hep birlikte çok daha fazla çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması duasıyla, 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, milli irademize sahip çıkan değerli Vanlı hemşehrilerimiz ile aziz milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.İHA

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