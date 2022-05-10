Sarı Ailesinin Acı Günü
Başkale Van TSO temsilcisi ve İş İnsanı Rıdvan Sarı’nın abisi Aydın Sarı 52 yaşında vefat etti.
Başkale Ticaret Odası Temsilcisi iş insanı Rıdvan Sari ve Dr. Şahabettin Sarı’nın Abileri Aydın Sari (52) geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuştu. Öğretmen Aydın sarı Akköprü mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. VanEkspres olarak merhuma Allah’tan rahmet, derin kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun.
Taziye yeri Eski kale yolu Abdulkadir Geylani Camii İRT.TLF: Dr. Şahabettin Sarı 05068376537 - RIDVAN SARI 05425036565
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