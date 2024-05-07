Erciş Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen muhtarlar toplantısına Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, Erciş Belediye Eşbaşkanları Güler Temel, Baran Bilici, ilgili daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

İlk olarak söz alan Erciş Belediye Eşbaşkanları Güler Temel ve Baran Bilici, Büyükşehir Belediye eşbaşkanlarına teşekkür ederek, muhtarlar toplantısının kendileri için çok kıymetli ve değerli olduğunu ifade etti.

Ardından 102 mahalle muhtarına hitap eden Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, "Muhtar bulaşması bizim için çok kıymetlidir. Sürekli siz değerli muhtarlar ile bir araya gelip sizin sorun ve taleplerinizi dinleyeceğiz. Halkımızın güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Elimizden gelen hizmeti siz değerli muhtarlara sunacağız. Çok dilli kimliğimiz ile sizlere ve Erciş halkına hizmet edeceğiz. Yıllardır kayyım tarafından yönetilen belediyeler büyük bir tahribata uğratılmış. Yeni belediye yönetimi olarak bu tahribatları gidermeye ve belediyeleri halkın hizmetine sokmaya çalışacağız” dedi.

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Neslihan Şedal ise, "Kayyımların yarattığı tahribatları en kısa süre içerisinde gidereceğiz. Afet bölgesi Van'da hiç bir çalışma yapmamışlar. Bunun için acil çalışma eylemi başlattık. Muhtarlarımız bizim için çok değerli ve kıymetli. Elimizden geldiğince sizin sorun ve sıkıntılarını gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mahalle muhtarları tek tek söz alarak, sorun ve sıkıntılarını dile getirdi.

Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen eşbaşkanlar ve ilgili daire başkanlarının, aktarılan sıkıntıları not aldığı, çözüm için gereğinin yapılacağı sözünü verdiği belirtildi.