Hayvan Durum İzleme ekipleri Kurban bayramında 'Hayvan Besleme Etkinliği' düzenledi.
Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri Kurban bayramında 'Hayvan Besleme Etkinliği' düzenledi.
İpekyolu Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, Sıhke Göleti ve Taş Ocakları'nda 'Hayvan Besleme Etkinliği' düzenledi. Kentte ki hayvan severlerle besleme etkinliği yapan belediye ve jandarma ekipleri, Kurban bayramında tam mesai yaparak örnek bir çalışma sergiledi.
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