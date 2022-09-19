Bayram ve Ören ailesinin mutlu günü! Korkmaz Bayram ile Melike Esma Ören dünya evine girdi

20 ve 21. dönem Van Milletvekili merhum Mustafa Bayram’ın torunu Levent Bayram’ın oğlu Korkmaz Bayram ile AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören’in kızı Melike Esma Ören, havuz başında düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Yoğun katılımın olduğu düğüne aralarında Siirt, Ankara, İstanbul ve Van’ın da olduğu illerden sanat, siyaset iş dünyası, spor ve bürokrasiden birçok davetli katıldı.

“DÜĞÜNE ONLARCA KİŞİ KATILDI VE ŞAHİTLİK YAPTI”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından nikahları kıyılan Melike Esma Ören ve Korkmaz Bayram’ın şahitliğini Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, eski Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Prof. Dr. Savaş Serel, eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (STSO) Başkanı Güven Kuzu, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ve Hamit Bayram şahitlik yaptı.

Yine AK Parti Siirt ilçe ve Belde Belediye Başkanları Necat Cellek, Cevher Çiftçi, Tayyar Özcan, Salim Seven, Gürgün Özdemir, Tayyar Lale’nin yanı sıra iş, sanat, siyaset dünyasından birçok isim bu görkemli düğüne davetli olarak katıldı.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ”

İstanbul Müftü Yardımcısı Ümran Kılıçer Hocanın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan düğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan mesajında “Çiftimizin sağlıklı bir ömür sürmeleri temennisiyle, iki cihanda saadetler diler, beraberliklerinin her iki aileye de huzur ve mutluluklar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim. Bu vesileyle sizlere, kıymetli misafirlerinize en kalbi sevgi ve saygılarımı sunarım .” Dedi.

“YARGITAY BAŞKANI MEHMET AKARCA GENÇ ÇİFTE MUTLULUKLAR DİLEDİ”

Nikah töreninde bir konuşma yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ise, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını geline takdim etti. Akarca, bu birlikteliğin her iki aile adına hayırlı olmasını temenni ederek, genç çifte mutluluklar diledi.

“GENÇ ÇİFTEN DAVETLİLERE TEŞEKKÜR”

Şahitler huzurunda birbirlerine söz vererek ömür boyu mutluluğa “Evet” diyen Melike Esma ve Korkmaz çifti tebrikleri kabul ederek kendilerini yalnız bırakmayan ve mutluluklarına ortak olan herkese teşekkür etti.

“BAKAN SOYLU ÇELENK GÖNDERDİ”

Düğüne aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer bakanların çelenklerinin de bulunduğu yüzlerce çelenk gönderildi.

“BİRÇOK YEREL SANATÇI SAHNE ALDI”

Düğünde Siirt ve Van yöresine ait halk oyunları sergilerken, birçok yerel sanatçıda sahne alarak Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak birbirinden güzel türküler seslendirdi.