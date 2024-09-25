Kur’an-ı Kerim ile Başlangıç

Konferans, ilçe müftülüğünün organizasyonu ile Burhan Öner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlatıldı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Selim Aslan, “Peygamberimiz ve şahsiyet inşası” başlıklı etkileyici sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi ve düşündürdü.

Katılımcıların Yoğun İlgi Gösterdiği Etkinlik

Etkinliğe Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem’in yanı sıra din görevlileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katılarak, bu önemli konuya destek verdi.

Sinevizyon Gösterimiyle Derinleşen Anlam

Konferans, dikkat çekici sinevizyon gösterimleriyle desteklenerek, katılımcılara görsel bir deneyim sunarak etkinliğin anlamını derinleştirdi.