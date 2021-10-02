Vanlıların eşsiz bir lezzeti daha tescilleniyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından 1 Mart 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan tescil başvurusu önemli bir noktaya geldi. Tandırda Van Balığı'nın tescil süreci, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınlandı. Kısa zamanda Tandırda Van Balığı'nın tescil belgesi de alınacak.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelinen noktayı duyurdu. Takva paylaşımında, “Van Balığını tandıra attık! Tandırda Van Balığı yemeğimiz Coğrafi işaret bülteninde yayınlandı. Van TSO şehrine, şehrinin tüm değerlerine sahip çıkıyor, kayıt altına alıyor! Görsel ve sunum için Özkan Bilgin ve Ali Geyik’e gayret, takip için çalışma arkadaşlarımıza teşekkür." İfadelerini kullandı.

'7'NCİ ÜRÜN OLACAK'

Van TSO tarafından tescil başvurusu yapılan Tandırda Van Balığı'nın tescil belgesi alınması durumunda, Coğrafi İşaret alınan ürün sayısı 7'ye yükselecek. Van TSO daha önce; Van Otlu Peyniri, Murtuğa, Kavut, Keledoş, Savatlı Gümüş ve Van Pastası'nın tescil belgesini aldı. Tandırda Van Balığı'nın tescilinin yapılması sonrası 20 ürün için daha başvuru yapılması planlanıyor.