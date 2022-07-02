Van İpekyolu Belediyesi'nde personel alımı için kura sonuç listesi açıklandı

İŞ-KUR'un web sitesinde yayınlanan ilanda Van İpekyolu Belediyesi, 5 ay 15 gün çalıştırılmak üzere 24 geçici erkek personel alımı için duyuruda bulunmuştu. Bu kapsamda başvuranlar arasında kura çekimi gerçekleştirildi.

10. Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonrası İpekyolu Belediyesi İpekyolu Personel A.Ş bünyesinde istihdam edilecek personellerin ismi belli oldu.