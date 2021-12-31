Çatak'ta marketlere fiyat denetimi yapıldı
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi yapıldı.
Başkan Şeylan ve zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ilçe genelinde zincir market şubeleri ve yerel marketlerde fiyat artışında indirimlerin yapıldığı görülürken, aynı zamanda reyon ile kasadaki fiyatlar da karşılaştırıldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “Halkımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerimizi hassasiyet içerisinde aralıksız sürdüreceğiz. Özellikle fahiş fiyat artışı konusunda tüm esnafımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız da hijyen, etiket ve fiyat artışı konusunda 0530 028 10 10 numaralı whatsapp üzerinden belediyemize ulaşarak fahiş fiyat artışı, tarih ve hijyen konusunda bizlere şikayetlerini iletebilirler” dedi.İHA
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